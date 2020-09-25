Президент Ильхам Алиев: Регион не стал более безопасным местом, ситуация, к сожалению, ухудшается

С нашей последней встречи в феврале в нашем регионе многое изменилось. К сожалению, регион не стал более безопасным местом. Ситуация, к сожалению, ухудшается.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

"А это в основном происходит из-за постоянных военных провокаций Армении против Азербайджана. Самые агрессивные действия Армения предприняла 12 июля. Они использовали артиллерию для обстрела наших военных позиций и сел. В результате этого были потери среди военнослужащих и был убит один мирный гражданин. В селах близ государственной границы с Арменией были разрушены многие дома. До этого военные провокации Армении на армяно-азербайджанской государственной границе тоже носили регулярный характер. Но это не происходило в такой агрессивной форме как на сей раз", - сказал глава государства.

"Как вам известно, некоторое время назад наша армия была отведена от границы, и сейчас значительная часть государственной границы с Арменией охраняется пограничной службой. Это свидетельствует о том, что у нас нет никаких военных намерений на государственной границе с Арменией. Возможно, это был неправильным месседжем для них. Они подумали, что могут напасть на нас, перейти государственную границу и оккупировать новые территории. Это соответствует заявлению министра обороны Армении. Он заявил об этом, находясь в Соединенных Штата Америки, сказал, что Армения начнет новую войну за новые территории. Это отчетливо демонстрирует продолжение агрессивного поведения Армении. Цель июльских атак, как я уже сказал, заключалась в основном в захвате новых азербайджанских территорий, чтобы затем обладать более сильными позициями за столом переговоров. Вторая причина - отвлечь внимание армянского населения от внутренних проблем и трудностей. Еще одна причина, считаю, заключалась в том, что они хотели вовлечь в конфликт третьи стороны. Сразу же после поражения они обратились за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности", - отметил Президент Ильхам Алиев.