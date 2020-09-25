Цель Армении - добиться полного провала переговорного процесса

В ходе выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Президент Ильхам Алиев на основании фактов и на фоне текущих реалий разоблачил захватническую политику и агрессивную сущность Армении, донес до мирового сообщества правду. Он призвал ООН, все мировое сообщество принять решительные меры, чтобы положить конец оккупационной политике Армении.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Депутат отметил, что вопросы, затронутые Президентом Ильхамом Алиевым, чрезвычайно актуальны и важны не только в контексте урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, но и с точки зрения региональной и международной безопасности: "Глава государства особо подчеркнул, что Армения занимается незаконным переселением на оккупированные азербайджанские территории ливанцев армянского происхождения, что является военным преступлением".

По его словам, этот шаг нацелен на изменение демографического состава на оккупированных территориях, с тем, чтобы использовать этих людей в качестве вооруженных наемников, и в то же время говорит о том, что политика, проводимая Арменией, после краха на Товузском направлении государственной границы Азербайджана, переключилась на подготовку к очередным провокациям и войне: "Очевидно, Армения, желая сохранить статус-кво и легитимизировать результаты оккупации, рассчитывает на полное фиаско мирных переговоров. Поэтому международное сообщество, в частности Минская группа ОБСЕ, должны уделить повышенное внимание этому вопросу, требовать санкций против страны-агрессора. Сегодняшнее положение вещей подрывает авторитет ООН. Должен быть создан механизм исполнения резолюций СБ ООН, а если они не сработают, должен быть запущен механизм санкционного давления. В текущих условиях должны быть приняты адекватные меры, чтобы дожать Армению. Одних заявлений о неприемлемости статус-кво недостаточно, без реальных шагов добиться справедливого разрешения конфликта невозможно".