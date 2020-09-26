В Армении граждане с палками и камнями напали на сотрудников «Газпрома»

Жители села Цовагюх Гегаркуникской области в Армении напали на сотрудников местного подразделения российской компании "Газпром", избив их палками и камнями.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Следственном комитете сообщили, что пострадавшие проводили работы по сокращению потерь в системе газоснабжения. В этот момент их охраняли полицейские. Староста села Ваграм Геворкян, узнав о проведении работ, прибыл на место в сопровождении группы из 30-50 человек и начал угрожать сотрудникам "Газпром Армения".

Вооруженные палками и камнями односельчане вступили в потасовку с полицейскими и разбили принадлежащий компании трактор "Беларусь".

По факту нападения было возбуждено дело по статьям 258 ("Хулиганство") и 316 ("Насилие в отношении представителя власти") Уголовного кодекса Армении. Правоохранители проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.