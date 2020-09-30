Страх и разочарование в глазах московских приспешников армян

Полное самоунижение Пашиняна, которое увидел весь мир в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1" стало одной из многих неудач армянского премьера.

Никол Воваевич, который будто принял приличную дозу наркотиков и запил их алкоголем, путаясь и запинаясь попытался выступить на российском ТВ. Вместо выступления зрителям пришлось слушать сказки, вранье и нытье.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы ведущих четко, кратко и уверенно, представив за отведенные минуты всю картину происходящего. Российская аудитория, наконец, получила возможность услышать слово правды. Азербайджанский лидер очень конкретно расписал путь, которым Ереван пришел к возобновлению широкомасштабных боевых действий. К тому, что началось в воскресенье, Армения сознательно шла несколько месяцев, сказал он, перечислив все провокации, на которые шла армянская сторона в желании вызвать азербайджанскую сторону на ответные действия.

После выступления лидеров Азербайджана и Армении эксперты, приглашенные на передачу отметили множество недочетов, которые кое-как выплюнул то ли пьяный, то ли напуганный Пашинян. Проармянские пропагандисты испытали полное разочарование и не смогли найти подходящих слов, чтобы прокомментировать выступление армянского премьера.