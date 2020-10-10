Соловьев выдал кадры из компьютерной игры за бои в Карабахе

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев в шоу "Полный контакт" перепутал кадры с компьютерной игры Arma с войной в Нагорном Карабахе, сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграф.

Владимир Соловьев опозорился в прямом эфире шоу "Полный контакт".

В ходе передачи он показал ролик, на котором показаны военные действия в Нагорном Карабахе.

Однако внимательные пользователи Twitter, заподозрив неладное, нашли оригинал этого видео.

Говорят, если вечернему мудозвону оторвать голову, он еще полчаса будет врать. (Смотреть до конца).#РоссияСтранаFake pic.twitter.com/QMpTn8dxkp

- Մιtαuskαs (@A_Vit_) October 9, 2020

Как оказалось, ролик был обнародован китайский блогером, который снимает обзоры игр. Видео, которое Соловьев предоставил, как ситуацию в Нагорном Карабахе, и назвав его "звездными войнами", оказалось обзором компьютерной игры Arma.

В сети начали подшучивать над телеведущим.

"В Сирии они показывали ролик из Call of Duty, а тут решили показать бой из ARMA3. Наверное спонсор этого эфира была студия Bohemia Interactive"

"Хорошо что в России уголовная ответственность за фейковые новости"

"Говорят, если вечернему мудозвону оторвать голову, он еще полчаса будет врать"

"Если вечернему мудозвону оторвать голову, на ее месте вырастут еще две"