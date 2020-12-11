Игорь Коротченко: Президент Ильхам Алиев восстановил территориальную целостность Азербайджана и подавил сепаратистский мятеж в Нагорном Карабахе

Вторая Карабахская война была обусловлена всей конфликтной политикой руководства Армении на протяжении последних десятилетий, а ее завершение определила высокая мотивированность азербайджанской армии на победу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом "Вестнику Кавказа" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя Парад Победы в Баку.

"Нагорно-карабахский конфликт не был урегулирован одним лишь мирным путем из-за позиции руководства Армении, и не только Никола Пашиняна, но и всех предшествующих лидеров этой страны. Они категорически не хотели путем мирных соглашений решать армяно-азербайджанский конфликт на условиях и принципах, выработанных международными посредниками, обсужденных и детализированных в ходе переговоров в Мадриде (Мадридские принципы) и в Казани (Казанская формула)", -сказал он.

По мнению эксперта, Никол Пашинян сделал все, чтобы вторая Карабахская война стала реальностью. "Он целенаправленно провоцировал и оскорблял Азербайджан, давал армянским генералам и министру обороны Давиду Тонояну политические установки о новой агрессии. Мы помним известное заявление Тонояна в США о том, что если будет новая война, Азербайджан потеряет еще больше территории, а армянская армия дойдет до Баку. Политически, идеологически и в военном плане Пашинян сделал все, чтобы война началась", - подчеркнул Игорь Коротченко.

По его словам, война показала, что 30-летние мифы о непобедимости армянской армии, о невиданном героизме армянских воинов, о неприступности линии обороны в Нагорном Карабахе - блеф. "Азербайджан, избрав правильную тактику ведения боевых действий, определил главное направление прорыва на южном фланге и за 44 дня с минимальными потерями в личном составе сумел организовать военную операцию таким образом, что вынудил Армению на азербайджанских условиях подписать капитуляцию, политически оформленную в трехстороннем соглашении с участием России. После этого территории трех районов были освобождены без боев благодаря этой капитуляции", - обратил внимание эксперт.

"Хотя говорят, что Азербайджан выиграл войну благодаря техническим преимуществам, в частности, наличию ударных беспилотников, это верно лишь отчасти. В реальных боях за город Шуша весь азербайджанский спецназ сражался исключительно личным оружием и одержал победу в упорных уличных сражениях, разгромив оккупантов. Это показатель того, что ВС Азербайджана были мотивированы к этой войне, их боевой дух был превосходным. В настоящем городском бою Армения была выбита из Шуши, что поставило точку в войне и обессмыслило дальнейшее сопротивление армянской армии", - подчеркнул главный редактор журнала "Национальная оборона".

По мнению эксперта, с точки зрения современных международных политических реалий, это выдающаяся военная победа - именно так и делается история сегодня. "Нет больше примеров в современной истории, когда после практически 30-летней оккупации 20 процентов территории государство сумело восстановить свой суверенитет и поставить точку в агрессии соседа. Ликвидирован сепаратистский режим в Нагорном Карабахе, похоронен миф о великой и непобедимой Армении, закончены территориальные притязания Армении на соседние территории, потому что реалии таковы, что возврата назад не будет, геополитические изменения необратимы", - указал Игорь Коротченко.

"Результат победы Азербайджана - это, прежде всего, мир и стабильность на Южном Кавказе. Сейчас, в эпоху всеобщей турбулентности, чрезвычайно важно, что в такой горячей точке обеспечен мир. Это выгодно для России, принявшей активное участие в реализации трехстороннего соглашения, потому что разорвана дуга нестабильности, складывавшаяся по периметру российской границы. Для нас стабильность Южного Кавказа принципиально важна с точки зрения национальных интересов", - отметил он.

И.Коротченко добавил, что Президент Ильхам Алиев, так же как Президент Владимир Путин, восстановил территориальную целостность своей страны. "Как Владимир Владимирович восстановил территориальную целостность России и подавил сепаратистский мятеж на Северном Кавказе, так и Ильхам Гейдарович восстановил территориальную целостность Азербайджана и подавил сепаратистский мятеж в Нагорном Карабахе. Это события одного порядка. Поэтому сегодня Алиев и Азербайджан известны абсолютно во всем мире этой выдающейся геополитической военной победой", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".