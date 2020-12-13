Армения предъявит новые территориальные претензии к РФ и Грузии?

Не секрет, что на протяжении многих лет, если не веков армянский народ живет утопиями и безосновательными мечтами о некоей мифической "Великой Армении". Именно эти желания приумноженные еще и идеями о собственном величии, за последние 200 лет превратили армянский народ в самую закрытую, возможно отчужденную нацию в Европе. Выстроив моноэтничную политику существования, Армения обрекла себя на вечный образ государства-изгоя, зародив в себе комплекс этнической несовместимости с другими народами. История показывает, что в мире и согласии Армения жила только в составе больших государств или же если армянский народ просто существовал отдельно от своей Родины, образовав общины или диаспоры.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, необъятные претензии армян к соседним государствам всегда приводили к конфликтам, о чем можно судить на примере последней войны в Нагорном Карабахе, по итогам которой Армения получила от Азербайджана сокрушительное поражение. Кажись, такой плачевный исход Карабахской войны должен был остудить неугомонный пыл мирового армянства в вечном поиске новых территориальных претензий. Однако, события показывают, что армяне не только горят реваншизмом против Баку, но и пытаются создать некие государственные образования, в передней Азии и на Кавказе.

В этом общенациональном экстазе за новые территории армяне доходят до абсурда, иногда просто потеряв чувство правильной оценки ситуации наших дней. Например, мировое армянство активно внушает диаспоре идею, что в войне в Карабахе Армения не проиграла, а на самом деле одержала победу. И это при том, что глава государства Никол Пашинян на глазах всего мира признался о подписании акта о капитуляции по итогам боев.

В этом общенациональном порыве армянская диаспора России без какого-либо морального смущения активно обсуждает планы по захвату новых территорий у соседних стран. Первым делом у Азербайджана, Турции и Грузии. Уже придуманы флаги, гербы и прочая атрибутика для новых территорий, которые великие умы диаспоры собираются отторгнуть у соседних стран.

Самое удивительное сепаратистские настроения обсуждаются не где-нибудь в отсталой стране, а среди вполне образованных людей, достигших определенных успехов в своей карьере в России. Достаточно посмотреть фото и комментарии одной из групп в соцсетях, где армяне активно делятся своими переживаниями и планами. Уже готовы флаги и другая атрибутика Западной Армении (территория нынешней Турции), Грузинского региона Джавакхети и Азербайджанского Нахиджевана.

Как видно, решаются вопросы по сепаратизму простым движением руки - достаточно поменять треугольник местами на армянском флаге, получится новая страна для армян. Только не понятно, для чего малочисленным армянам на планете Земля столько государств. То, что кажется для армян вопросом мифической "Великой Армении", для других это человеческие жизни, боль и страдания, что мы увидели в последней эскалации в Карабахе. Однако, мировое армянство это никак не беспокоит, страна-изгой готова продолжать враждовать с соседями.