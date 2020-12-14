Российские войска обманом перебрасывали сирийцев воевать за армян в Карабахе

Российские военные при содействии сирийского правительства завербовали сотни сирийцев и заманивали их воевать в Карабахе на стороне Армении, в том числе за деньги. Сенсационное расследование об этом провела и опубликовала сирийская расследовательская организация "Сирийцы за правду и справедливость" (STJ). Сообщается, что параллельно с этим в Армению на войну отправляли и "идейных" боевиков - из числа сирийских армян.

Авторы расследования выяснили, что сирийцев переправляли в Армению с управляемой Россией авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. "Механизмы их переброски были схожи с теми, что использовались в аналогичной ситуации в конфликте в Ливии - когда тех же наемников из Сирии переправляли "в аренду" сторонам ливийского конфликта. Согласно показаниям и отчетам, полученным от свидетелей и из нескольких заслуживающих доверия источников, российские военные проводили вербовку при поддержке сирийского правительства. Почти все наемники представляют так называемый "Пятый легион" и происходят из сирийских провинций Хомс и Дейр-эз-Зор", - отмечается в расследовании.

Факты и показания, собранные STJ, доказывают, что изначально наемников отправляли в Ливию. Затем же, по мере утихания боевых действий там, российское командование решило перебросить их в Карабах - большинство сирийских наемников об этом не предупредили, они узнали о том, куда их направляют, уже в пути. Задокументировано как минимум пять рейсов, в ходе которых осуществлялся трансфер боевиков. По данным сирийских правозащитников, доподлинно известно, что погибли около 10 из них. "При этом ранеными были потеряны более 40 человек, а семьям передали только несколько тел погибших. Все раненые были перевезены из Армении обратно в Сирию, и размещены в военном госпитале в Хомсе", - говорится в расследовании.

Как проводилась вербовка

Сообщается, что вербовка была организована по прямому запросу российских сил, дислоцированных на авиабазе Хмеймим, которым помогали сирийские правительственные силы. Последние играли роль посредников, своего рода брокеров между главами сирийских кланов и российским командованием.

STJ отмечает, что их осведомители в Дейр-эз-Зоре предъявили доказательства и назвали имена этих броекров - С. Аль-Харби, М. Аль-Фаяд, М. Аль-Махмуд и Ф. Аль-Иракиййя. В другой провинции, откуда набирали боевиков для Армении, в Хомсе, за вербовку отвечали шейх клана Бани Халид по имени Ф. Аль-Хаддар, а также представители других кланов, М. Аль-Фаду, М. Аль-Мелехм и А. Ан-Нассиф.

"Первые две группы боевиков были переброшены в Армению 21 октября 2020 года - они были из числа сформированного Россией 5-го легиона, действовавшего в составе правительственных вооруженных сил. Ее организовал упомянутый Аль-Махмуд. За вторую партию боевиков отвечал другой посредник, Аль-Фаяд, в его группу вошли 14 наемников. Всех их перебрасывали в Армению с российской авиабазы Хмеймим", - утверждают авторы расследования.

В Армению вместо Ливии

Вербовка на войну в Карабахе происходила сложнее, чем в Ливию, подчеркнули свидетели, опрошенные STJ. Новобранцам или их семьям не предоставили никакой информации об истинном пункте назначения. Многие семьи были шокированы, узнав, что их сыновья воюют в Карабахе на стороне Армении, якобы "выполняя определенные задачи в Ливии".

Авторы расследования поговорили с одним из офицеров того самого 5 легиона, чьи бойцы отправлялись в Карабах. По его словам, их "не полностью информировали о деталях. "Первоначально они записались воевать в Ливии за деньги, учитывая, что в те месяцы в нескольких провинциях уже проходил аналогичный набор. Затем были отправлены в Армению по мере обострения боевых действий в Карабахе, пока активные боевые действия в Ливии прекратились", - заявил офицер, чье имя не называется из соображений безопасности.

Что касается так называемых зарплат, которые пообщеали наемникам за участие в боях в Карабахе на армянской стороне, тот тут, по словам того же офицера, все зависело от опыта бойца и его навыков. "От 1000 до 2000 долларов США в среднем. При этом никаких компенсаций за травмы и ранения, и мы объявляли, что никто не будет искать без вести пропавших или проводить сделки по обмену, если кто-нибудь из них попадет в плен. Наемники сами выбирали один из двух вариантов: либо деньги получали они сами, либо брокеры передавали зарплаты напрямую семьям, вычитая свою комиссию", - рассказал офицер.

Мать одного из наемников, которых перебросили в Армению под вывеской "задач в Ливии", рассказала рассказала сотрудникам STJ, что ее сына, Я.С., отправили в Армению без малейшего намека на пункт назначения. "Мы остро нуждались в деньгах, поэтому мой сын обратился в офис С. аль-Харби, намереваясь присоединиться к его бригаде. Там они уговорили его поехать в Ливию, пообещав хорошую зарплату. Потом сыну позвонили 15 сентября, сказав, что скоро вылетает рейс в Ливию. На следующий день сын ушел из дома. 18 сентября он позвонил нам с авиабазы Хмеймим по мобильному телефону и сообщил, что ему поручено охранять жизненно важные объекты в Ливии. Это был последний раз, когда мы слышали о нем. Позже люди из офиса аль-Харби рассказали нам, что моего сына и других молодых людей перевели в Армению, а не в Ливию, заявив, что там не хватает боевиков. Мы пошли в офис, чтобы узнать о его местонахождении, и там нам сказали, что он уже получил двухмесячную зарплату и все еще находится в Армении", - рассказала мать боевика.

Родственник еще одного боевика из города Пальмира, провинция Хомс, рассказал, что наемник М. А. был убит в бою, а его тело недавно было доставлено семье. "Он тоже подписывался под командировку в Ливию, но потом пункт назначения поменяли втайне от самих наемников. Еще 15 человек были зачислены в отряд. Все они были собраны на авиабазе Пальмира 11 сентября и провели там следующие два дня. Оттуда их перебросили на авиабазу Хмеймим, а затем отправили в Армению. Мобильные телефоны, часы и другие личные вещи были изъяты перед поездкой", - сообщил родственник убитого.

Перелеты в Армению

Сирийские наемники были доставлены с авиабазы Хмеймим на базу Эребуни в Армении бортами российских военных самолетов, сообщил STJ офицер сирийского 5-го легиона. Их, по его словам, перебрасывали последовательными рейсами с 19 по 22 сентября. Еще одна партия наемников была доставлена 12, 21 и 27 октября 2020 года.

Убитые и раненые в Карабахе

В течение сентября и октября российские силы перевезли тела не менее 15 сирийских наемников, погибших в Карабахе. Точно так же они перебросили не менее 12 вернувшихся раненых с авиабазы Хмеймим в военный госпиталь Хомса. По словам медицинского сотрудника военного госпиталя Хомс, всего туда прибыло шесть партий убитых или раненых новобранцев с авиабазы Хмеймим, куда они приземлились после возвращения из Ливии и Армении в августе, сентябре и октябре. "29 сентября и 12 октября были доставлены девять тел с осколочными ранениями по всей коже и следами огнестрельных ранений. Погибшие были перевезены из Армении, об этом же рассказывали и раненые, не говоря уже об информации, которую нам предоставили офицеры, доставившие тела с авиабазы Хмеймим в больницу" - сказал сотрудник госпиталя.

"12 и 27 октября пять трупов сирийских наемников, убитых в Карабахе, были доставлены в Тартусский военный госпиталь двумя партиями. Затем их доставили из больницы в аэропорт Дейр-эз-Зора. Там семьям было предложено прийти и забрать тела своих мертвых сыновей. Есть информация о еще 14 раненых боевиках, родом из Дейр-эз-Зора, которые до сих пор не доставлены из Армении", - сообщается в материалах расследования STJ.

Основываясь на сообщениях из пяти сирийско-армянских источников, STJ задокументировал, что десятки армян, проживающих в Сирии и других странах, где они получили убежище, отправились воевать вместе с армянскими войсками; самостоятельно и в неденежных целях. Поездки как таковые не были организованы в координации с какими-либо официальными структурами в Сирии, а скорее были согласованы между этими лицами и военными организациями в Армении. Некоторые из этих людей были убиты во время боев.

Сирийские армяне параллельно летели в Армению воевать в Карабахе

STJ сообщает о сотнях сирийских армян, которые отправлялись в Карабах воевать "по идейным соображениям". Их сборы и перелеты координировались армянскими спецслужбами и военными без участия сирийских властей. Один из таких боевиков в разговоре с сотрудниками организации отметил, что только в его партии было не менее 147 человек. "Нас кратко обучили обращению с оружием в лагерях в окрестностях Еревана. А потом нас разделили на подразделения, в каждом по 30 добровольцев. С самого начала войны вербовались армянские добровольцы, особенно ливанцы и сирийцы", - добавил он.

Другой сирийский армянин, вернувшийся из Армении, рассказал авторам расследования, что первая партия сирийских армян была переброшена в Армению через аэропорт Бейрута 6 октября 2020 года. "Вторая партия вылетела через международный аэропорт Дамаска, 17 октября 2020 года рейсом авиакомпании Cham Wings Airlines.

Эксперты STJ обнаружили как минимум два таких рейса - из Бейрута и Дамаска в Ереван.