Президент Ильхам Алиев: Один из чиновников ЮНЕСКО допустил необоснованное высказывание о том, что якобы к нам обратились, а Азербайджан не ответил

Недавно один из чиновников ЮНЕСКО допустил необоснованное высказывание о том, что якобы к нам обратились, а Азербайджан не ответил. В течение 30 лет мы неоднократно обращались в ЮНЕСКО, неоднократно заявляли, что наши мечети разрушены, наши исторические памятники арменизируются, хоть раз направили миссию? Хоть раз ответили на наше обращение? Как только окончилась война, начали говорить, что необходимо охранять памятники армянского народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления перед разрушенной мечетью в Зангилане.

"После освобождения Зангилана от оккупации были продемонстрированы видеокадры о том, что в одной из мечетей в районе содержали свиней. Враг оскорбил нашу религию, оскорбил всех мусульман. Вот здесь была мечеть, сейчас ее нет, разрушили. Сейчас некоторые поднимают вопрос о религиозном наследии армянского народа на освобожденных от оккупации землях. Почему же никто не поднимал вопрос о нашем национально-религиозном наследии? Недавно один из чиновников ЮНЕСКО допустил необоснованное высказывание о том, что якобы к нам обратились, а Азербайджан не ответил. В течение 30 лет мы неоднократно обращались в ЮНЕСКО, неоднократно заявляли, что наши мечети разрушены, наши исторические памятники арменизируются, хоть раз направили миссию? Хоть раз ответили на наше обращение? Как только окончилась война, начали говорить, что необходимо охранять памятники армянского народа.", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что мы охраняем все памятники, памятники всех народов, и мир это знает.

"Но посмотрите, здесь была мечеть, ЮНЕСКО, приезжай сюда, приезжай и посмотри. Совет Европы, не молчи, приезжай и посмотри! Все мечети разрушены. Хорошо, значит, мечеть можно разрушать? Значит, разрушение мечети не является преступлением? Сколько будет продолжаться эта несправедливость? Сколько будет продолжаться это лицемерие? Сколько будут продолжаться эти двойные стандарты? Сколько будет продолжаться эта исламофобия? Это разрушили армяне. Разве может такое сделать культурный человек, люди, пытающиеся создать образ культурной нации и воспринимаемые таковыми некоторыми своими зарубежными покровителями? Разве будет культурный человек содержать в мечети свиней? Пусть весь мир увидит это! В том числе пусть увидят мусульмане мира и народы мусульманских стран. О какой дружбе со страной, совершившей это, может идти речь?", - добавил глава государства.