Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в Губадлинском и Зангиланском районах

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Губадлинском и Зангиланском районах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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