https://news.day.az/politics/1301083.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в Губадлинском и Зангиланском районах - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в Губадлинском и Зангиланском районах - ФОТО - ВИДЕО
23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Губадлинском и Зангиланском районах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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