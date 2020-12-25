Президент Ильхам Алиев сумел собрать страну в единый кулак и одержать победу

В основе фундамента военной победы Азербайджана во второй Карабахской войне - эффективная модель государственной власти и сильная экономика.

Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале написал российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Все это удалось достичь благодаря многолетней упорной и настойчивой работы Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Поэтому победа Азербайджана была неизбежна и предопределена тем, что Азербайджан как государство был гораздо более эффективен абсолютно по всем параметрам, был более успешен, чем Армения.

Ильхам Алиев в сентябре 2020-го в критический момент национальной истории - а именно таким моментом является война - сумел собрать страну в единый сжатый кулак и одержать победу.

Видимо не случайно, что сама контрнаступательная операция азербайджанской армии получила название "Железный кулак"", - подытожил Игорь Коротченко.