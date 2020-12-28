Патронируемые Симоньян журналисты RT позорят Россию

Стоит ли ожидать от сотрудника симоньяновского RT чего-то кроме хамства, отсутствия культуры эфира и прочих "добродетелей". Контора Маргариты Симоньян плодит и размножает только хамов.

Корреспондент RT Константин Придыбайло в эфире "Соловьёв LIVE" оскорбил белорусский народ. Причем, вел себя так, что даже широко известный хам Владимир Соловьев был вынужден его остановить.

"Белорусы - тупые. Конкретно тупые люди. Политически безграмотные", - заявил Придыбайло, явно намереваясь продолжить мысль, но был прерван Соловьевым.

Ранее Придыбайло работал на белорусском телевидении, потом перебрался в Россию и сегодня является корреспондентом российского телеканала RT. Думается, тут он как раз нашел себя. Дело в том, что руководимый Маргаритой Симоньян ресурс всегда славился беспардонностью. Оскорбления народов, отдельных личностей и государств дело для симоньяновской конторы нормальное и привычное. Слов там обычно не выбирают, стараясь посмачнее унизить и растоптать. Придыбайло как истинный питомец Марго спокойно и с ухмылочкой оскорбил белорусский народ и остался собой очень доволен. Наверное, Костик жалел только о том, что Вова не дал ему излить душу до конца.