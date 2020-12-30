В Армении заявили о "несовместимости с Россией"

Армянские националисты в своей оголтелой риторике пробивают новые высоты все больше выдвигая идею несовместимости их исторической Родины с Россией. Зачастую, с такими обвинениями выступают больше даже те, кто работает и зарабатывает в России. Главная обида армян - Россия не помогла в войне в Нагорном Карабахе, хотя факты говорят об обратном. Однако, в Армении считают, что Россия должна была еще и каштаны из огня таскать для армян.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, для националистов и значительной части интеллигенции это дало повод начать анти-российскую кампанию в общественном сознании. Так историк, тв комментатор Мнацакан Р. Хачатрян (Багратуни) на своем канале в ютуб грезит мифами о "Великой Армении" и призывает к отрытому противостоянию с Россией.

Нужно сказать, что риторика Хачатряна как и его подписчиков больше похожи на бред шизофреника в психдиспансере, во всяком случае российским спецслужбам от греха подальше, нужно всегда быть на чеку. В своем опусе Хачатрян называет Россию - врагом, более опасным врагом, чем "очевидный враг, Турция".

В Армении с каждым днем появляются такие оголтелые националисты, что Пашинян и вся его соросовская клика, могут показаться всего лишь бесхребетными политиками на службе западных спонсоров. При чем, все чаще встречаются попытки переписать историю недалекого прошлого, мол это Америка дала независимость Армении, в "Россия все пытается ее отнять".

Однако, это не самое страшное, чем грезят армянские националисты. На ютуб канале Хачатряна его подписчики и вовсе призывают к радикальным мерам против России, Турции и Ирана, вплоть до изуверств, как выкалывать глаза. О том, как это армяне любят делать мир знает из резни в азербайджанском селении Ходжалы, где 28 лет назад армянские националисты такими извращенными методами вели войну против азербайджанских крестьян Карабаха.

Во всей этой истерике, американская тема все активнее появляется в информационном поле Армении, посредством укрепления в общественном сознании идеи о единственном союзнике армян в лице США. Так, глава европейской партии Тигран Хзмалян у себя на страницах в соцсетях пытается доказать близость американцев "душераздирающими" историями.

"Вероятно, самый захватывающий Рождественский подарок сделали американцы, детскому дому в Гюмри в декабре 1920 года, пожертвовав около $ 2 млрд, спасенным от геноцида. Эти дети стали нацией... Российская военная база теперь находится в этом детском доме Гюмри...", - рассказывает Хзмалян, отмечая, что единственный путь к возрождению и победе армянского народа - стать партнером Запада.

В свою очередь, самый популярный националист в Армении Жирайр Сефилян, обвиняет нынешние власти в служении интересам России. Он отмечает, что для государства, который служит интересам Кремля враг номер один - свой народ. "Даже в нынешних условиях, когда внешний враг геноцида стоит на пороге нашего дома, эта система служит иностранным слугой и его рабовладельцы продолжают разоруживать наш народ, включая Арцах и Сюник", - говорит Хзмалян. Но думаем, это всего лишь идеологическое клише с целью опорочить своих оппонентов, ибо в Армении наступила новая реальность - если хочешь добиться успеха в политике нужно максимально обвинить противников в службе на Кремль.