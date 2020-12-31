Победа Азербайджана стала главным событием 2020 года

Главное военно-политическое событие 2020 года - Вторая Карабахская война, разгром армянской армии и ее капитуляция, победа Азербайджана. 44 дня, которые изменили современную историю.

Как передает Day.Az, об этом написал в своем Телеграм-канале российский военно-политический эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он также отметил: "Оперативное и слаженное развертывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе - свидетельство того, что Вооруженные Силы РФ готовы к выполнению абсолютно любых задач там, где это потребуется".