Эрдоган утвердил соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в оборонпроме

Турция утвердила соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в оборонной промышленности.

Решение об этом подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Day.Az со ссылкой на "Resmi Gazete".

Соглашение о сотрудничестве в оборонной промышленности между правительством Азербайджана и правительством Турции было подписано 31 октября 2017 года в Баку.