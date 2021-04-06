https://news.day.az/politics/1331485.html Эрдоган утвердил соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в оборонпроме
Эрдоган утвердил соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в оборонпроме
Турция утвердила соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в оборонной промышленности.
Решение об этом подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Day.Az со ссылкой на "Resmi Gazete".
Соглашение о сотрудничестве в оборонной промышленности между правительством Азербайджана и правительством Турции было подписано 31 октября 2017 года в Баку.
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