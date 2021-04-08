Сорта седалищ: о влиянии "пятой точки" на политику Армении

Кинофильм "Покровские ворота" в свое время был не только очень популярным и любимым. Многие фразы персонажей данного кинофильма стали крылатыми. Среди них слова "Высокие отношения!", которые произносит старая знакомая главных героев Нина Орлович, глядя на отношения в треугольнике Маргарита Павловна- Савва Игнатьевич-Лев Хоботов.

Ровно такую же фразу произнесет любой, кто не побрезгует и обратит внимание на то, что пишет армянская пресса об армянских же политических реалиях. Чего стоит одно только название статьи на, с позволения сказать, сайте 7or.am! "Почему зудит протурецкая задница Армана Бабаджаняна?", интересуется автор исследования, некто Айк Усунц. Он, судя по всему, является большим специалистом по армянским "пятым точкам", коли пускается в их классификацию.

Осталось только дождаться появления новых текстов этого Усунца, который бы поведал миру о том, кто из армянских политиков является носителем пророссийской, проиранской, проевропейской, проамериканской и прочих седалищ. Есть ли в Армении проармянские попы? Ответ на этот вопрос знает только маститый поповед по имени Айк. С другой стороны, это же нужно умудрится- задуматься о влиянии задниц на внутреннюю и внешнюю политику Армении.

Более, того, нужно обладать поистине музыкальным слухом и кучей свободного времени, чтобы прислушиваться к звукам, которые издают седалища армянских политиков. Звуки, кстати, могут быть разные. Так что, широко раскрыв уши, наверное, нужно и нос зажать. На тот случай, если уж очень сильно в чем-то провалится объект исследования Усунца. Но, вернемся все же к Арману Бабаджаняну.

Чем он заслужил недовольство Айка и всех тех СМИ, что перепечатали его исследование? Тем, что посмел прокомментировать интервью второго президента РА Роберта Кочаряна, данное Владимиру Познеру. Оказывается, являющийся ныне депутатом армянского парламента Бабаджанян, ранее был редактором оппозиционной газеты. И об этом эпизоде своей жизни Арман решил вспомнить, увидев Седраковича в гостях у недавно изгнанного из Тбилиси пропагандиста.

"Он спросил об аресте в 2006-ом редактора оппозиционной газеты Армана Бабаджаняна и лишении его свободы?" - обратился заочно к Познеру сам Арман, "забронзовевший" настолько, что пишет о себе в третьем лице. В общем, оказывается, в пору президентства Кочаряна и был арестован Бабаджанян. Вспомнил он об этом спустя 15 лет. Такая вот специфика памяти. И, кстати, тоже "высокие, высокие отношения".

Но Усунц не был бы Усунцем, если бы не начал высасывать сенсацию из пальца. Встав грудью на защиту второго президента РА, он заявил, что Бабаджаняна в годы президентства Роберта Кочаряна арестовали и посадили за уклонение от службы в армии путем фальсификации документов. "Есть доказанное преступление и законный вердикт. Этого дезертира судили, и поделом", пишет поповед Айк.

Далее он напоминает, что Арман в то время дал показания против собственной матери, чтобы избежать наказания. Вполне допускаю, что так оно и было. Но, кто в этом виноват, кроме самого Бабаджаняна? Разве что один из основателей партии "Просвещенная Армения" и руководитель одноименной фракции в НС РА Эдмон Марукян, который включил Бабаджаняна в свой предвыборный список.

Получается, что не такая уж и просвещенная та Армения, которой руководит Марукян, коли записал в свои ряды дезертира и человека, давшего в суде показания против своей матери. Да и к седалищу Армана, судя по всему, не внимательно пригляделся Эдмон. Эх, опоздал Усунц со своим исследованием! Но, в любом случае, непонятно, при чем тут Турция?

Если в парламенте РА сидят такие позорные персонажи, как Бабаджанян, если СМИ РА на полном серьезе углубляются в седалища своих депутатов, то это демонстрация их уровня, их степени морального, нравственного, интеллектуального падения. И показатель "высоких, высоких отношений" на армянской политической арене. Замечу также, что таким "товаром", как седалище Армана, могут заинтересоваться только в самой Армении, которая давно уже закрепилась в статусе регионального лузера, издавая такой зуд, которые даже Усунцу в его специфических фантазиях не снились.