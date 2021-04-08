Азербайджан и Турция начали масштабные тактические учения

Стартовали оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, учения проводятся на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений азербайджанской армии.

Основной целью учений является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способности проявления инициативности и управления подразделениями.

Учения продлятся до девятого апреля.