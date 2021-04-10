Казахстан успешно сотрудничает со странами Тюркского совета в сфере медиа и информации

Сегодня под эгидой Тюркского совета осуществляется активное сотрудничество в политической, экономической, культурной, образовательной и других сферах.

Об этом сказал вице-министр информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, усилия, направленные на укрепление сотрудничества тюркоязычных стран, являются приоритетными составляющими в развитии информационной политики Казахстана.

"Казахстан успешно ведет сотрудничество со странами Тюркского совета в сфере медиа и информации. Ежегодно производится обмен телевизионным контентом, в том числе сериальной продукцией и документальными фильмами, что направлено на популяризацию общей тюркской культуры и истории", - сказал он.