https://news.day.az/politics/1332937.html Новый законопроект о медиа поспособствует развитию этой сферы - Хикмет Гаджиев
Новый законопроект о медиа поспособствует развитию этой сферы - Хикмет Гаджиев
В Азербайджане разработан новый законопроект "О медиа".
Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, при подготовке законопроекта был использован опыт Турции: "В нем отражен ряд важных вопросов. Новый законопроект поспособствует развитию этой сферы".
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