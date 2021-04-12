Позор петуха и провокация Армении

Есть такой анекдот. Курица снесла яйцо весом в 5 килограмм. Набежали репортеры, спрашивают, как ей это удалось. "Секрет", отвечает курица. "А какие планы на будущее?", - интересуется пресса. "Снести яйцо весом в 7 килограмм", - отвечает курица. Бегут репортеры к петуху. Спрашивают, как это курице удалось снести яйцо весом в 5 кг. "Секрет", - отвечает петух. "Какие планы на будущее?", интересуются репортеры. "Набить морду страусу!", - отвечает петух.

В положении анекдотического петуха оказалось нынешнее руководство Армении. Не впервые, замечу, оказалось. Но тут такое дело, что каждый новый раз, рассказанный официальным Ереваном "секрет" в реальности оказывается позором, сродни тому, что пережил петух по вине страуса. Так произошло и на сей раз, когда выявилось, что "не прокатила" примитивная манипуляция официального Еревана по вопросу "военнопленных".

Официальный Баку многократно озвучивал свою позицию по этому поводу. В очередной раз это сделал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств в Москве. Он заявил, что наша страна полностью привержена своим обязательствам и в соответствии с Трехсторонним заявлением вернула Армении всех военнопленных.

Проще говоря, Азербайджан твердо стоит на том, что захваченные в результате антитеррористической операции спецслужб нашей страны армянские диверсанты никак не могут считаться "военнопленными". В том числе и потому, что они были заброшены на наши территории в конце ноября 2020 года с целью совершения террористических актов против Вооруженных сил Азербайджана и гражданских лиц. В конце ноября, подчеркиваю! То есть, после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе. Иными словами, это Армения нарушила то трехстороннее заявление, продолжая осуществлять диверсионно-террористическую деятельность против Азербайджана.

Об этом говорит и то, что члены диверсионной группы были обезврежены в декабре прошлого года в Ходжавендском районе Азербайджана, то есть спустя месяц после окончания войны и подписанного заявления. Увы, к тому времени они успели убить четырех военнослужащих азербайджанской армии и одного гражданского. Естественно, что этих диверсантов и террористов никак нельзя называть "военнопленными".

Кстати, идентичное мнение также озвучил министр иностранных дел Российской Федерации на онлайн-пресс-конференции 18 января сего года. Но противоположная сторона не слышит наших аргументов и пытается оказать международное давление на нашу страну. А когда у них ничего не получается, они делают ставку на примитивную провокацию, которая вогнала в ступор даже командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерала Рустама Мурадова.

Он фактически обвинил руководство Армении в осуществлении провокации. "Это ложь и провокация. Спросите у них. Они вводят в заблуждение население. Не было запланировано возвращение пленных. Это был простой рабочий визит в Баку", - сказал российский генерал, отвечая на вопрос армянского журналиста, почему руководство Армении накануне распространило информацию о "возвращении пленных".

Заявление Мурадова привело к прогнозируемой истерике в РА. Как мы уже передавали, некий заместитель главы административного района Аван в Ереване Нерсес Погосян решил получить свои пять минут славы. Он пригрозил смертью бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну и оскорбил командующего российским миротворческим контингентом в Карабахском регионе Азербайджана.

На своей странице в Facebook Нерес Погосян, написал: "Мурадов обычный фальсификатор. Роб, ты будешь отвечать за то, что игрался жизнью моего солдата, подохнешь как скорпион". И это еще не все. Представители действующей власти в РА , после того, как "их курица снесла яйцо в 5 кг", принялись придумывать примитивные и лживые оправдания.

"Были достигнуты определенные договоренности о возвращении пленных, которые нарушены. Причины неизвестны", - заявил председателя постоянной комиссии НС по обороне и безопасности, депутату от правящего блока "Мой шаг" Андраник Кочарян.

Армянские СМИ восприняли это заявление, как оскорбление их разума. Они припомнили Кочаряну очень многое. В том числе и "миролюбивые" заявления.

"Мы проиграли и на поле боя, и морально, и психологически. Надо по возможности скорее выйти из этой ситуации. Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было. Установление дипломатических отношений с Азербайджаном может изменить ожидающиеся перспективы", - говорил ранее Кочарян. И теперь армянские СМИ, напоминая эти его речи, заявляют об отсутствии доверия как к Андранику, так и ко всей действующей власти.

"Николу этот дешевый пиар нужен был для набора очков на тему "видите, как он полетел в Москву, решил вопрос пленных и вернулся". Для живущего курсом одного дня и руководящего государством в психологии редактора склочной газеты человека это - обычная вещь. Главное - сиюминутные "лайки" и громкие заголовки, и плевать, какому стрессу подвергнутся родные этих пленных. Привозящий из Баку пленных псевдосамолет нужен был Николу также для распространения в Армении антироссийских настроений и подкидывания вопроса пленных в "карман" Кремлю. В результате генерал Мурадов прямым текстом и без формальностей заявил, что николовцы - провокаторы, намеренно вводящие общество в заблуждение, так как по части военнопленных не было никаких договоренностей", пишет сайт 7or.am.Аналогичных статей в армянских СМИ очень много. Их авторы, используя разные аргументы, приходят к одному и тому же выводу- это была примитивная провокация армянской власти. Или, говоря, образно, это был "рекорд курицы, которая снесла яйцо весом в 5 кг" и "позор петуха, мечтающего разобраться со страусом".

Акпер Гасанов