Позор петуха и провокация Армении

Есть такой анекдот. Курица снесла яйцо весом в 5 килограмм. Набежали репортеры, спрашивают, как ей это удалось. "Секрет", отвечает курица. "А какие планы на будущее?", - интересуется пресса. "Снести яйцо весом в 7 килограмм", - отвечает курица. Бегут репортеры к петуху. Спрашивают, как это курице удалось снести яйцо весом в 5 кг. "Секрет", - отвечает петух. "Какие планы на будущее?", интересуются репортеры. "Набить морду страусу!", - отвечает петух.

В положении анекдотического петуха оказалось нынешнее руководство Армении. Не впервые, замечу, оказалось. Но тут такое дело, что каждый новый раз, рассказанный официальным Ереваном "секрет" в реальности оказывается позором, сродни тому, что пережил петух по вине страуса. Так произошло и на сей раз, когда выявилось, что "не прокатила" примитивная манипуляция официального Еревана по вопросу "военнопленных".

Официальный Баку многократно озвучивал свою позицию по этому поводу. В очередной раз это сделал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств в Москве. Он заявил, что наша страна полностью привержена своим обязательствам и в соответствии с Трехсторонним заявлением вернула Армении всех военнопленных.

Генерал Рустам Мурадов обвинил власти Армении в намеренной провокации: "Никого возвращать не планировалось" - ВИДЕО

Генерал Рустам Мурадов обвинил власти Армении в намеренной провокации: "Никого возвращать не планировалось" - ВИДЕО

Проще говоря, Азербайджан твердо стоит на том, что захваченные  в результате антитеррористической операции спецслужб нашей страны армянские диверсанты никак не могут считаться "военнопленными". В том числе и потому, что они были заброшены на наши территории в конце ноября 2020 года с целью совершения террористических актов против Вооруженных сил Азербайджана и гражданских лиц. В конце ноября, подчеркиваю! То есть, после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе. Иными словами, это Армения нарушила то трехстороннее заявление, продолжая осуществлять диверсионно-террористическую деятельность против Азербайджана.

Об этом говорит и то, что члены диверсионной группы были обезврежены в декабре прошлого года в Ходжавендском районе Азербайджана, то есть спустя месяц после окончания войны и подписанного заявления. Увы, к тому времени они успели убить четырех военнослужащих азербайджанской армии и одного гражданского. Естественно, что этих диверсантов и террористов никак нельзя называть "военнопленными".

Кстати, идентичное мнение также озвучил министр иностранных дел Российской Федерации на онлайн-пресс-конференции 18 января сего года. Но противоположная сторона не слышит наших аргументов и пытается оказать международное давление на нашу страну. А когда у них ничего не получается, они делают ставку на примитивную провокацию, которая вогнала в ступор даже командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерала Рустама Мурадова.

Армянские генералы перелезли через забор Минобороны, спасаясь от родителей плененных диверсантов

Армянские генералы перелезли через забор Минобороны, спасаясь от родителей плененных диверсантов

Он фактически обвинил руководство Армении в осуществлении провокации. "Это ложь и провокация. Спросите у них. Они вводят в заблуждение население. Не было запланировано возвращение пленных. Это был простой рабочий визит в Баку", - сказал российский генерал, отвечая на вопрос армянского журналиста, почему руководство Армении накануне распространило информацию о "возвращении пленных".

Заявление Мурадова привело к прогнозируемой истерике в РА. Как мы уже передавали, некий заместитель главы административного района Аван в Ереване Нерсес Погосян решил получить свои пять минут славы. Он пригрозил смертью бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну и оскорбил командующего российским миротворческим контингентом в Карабахском регионе Азербайджана.

На своей странице в Facebook Нерес Погосян, написал: "Мурадов обычный фальсификатор. Роб, ты будешь отвечать за то, что игрался жизнью моего солдата, подохнешь как скорпион". И это еще не все. Представители действующей власти в РА , после того, как "их курица снесла яйцо в 5 кг", принялись придумывать примитивные и лживые оправдания.

"Были достигнуты определенные договоренности о возвращении пленных, которые нарушены. Причины неизвестны", - заявил председателя постоянной комиссии НС по обороне и безопасности, депутату от правящего блока "Мой шаг"  Андраник Кочарян.

Попытка выдать террористов за военнопленных – очередная безуспешная ложь Армении

Попытка выдать террористов за военнопленных – очередная безуспешная ложь Армении

Армянские СМИ восприняли это заявление, как оскорбление их разума. Они припомнили Кочаряну очень многое. В том числе и "миролюбивые" заявления.

"Мы проиграли и на поле боя, и морально, и психологически. Надо по возможности скорее выйти из этой ситуации. Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было. Установление дипломатических отношений с Азербайджаном может изменить ожидающиеся перспективы", - говорил ранее Кочарян. И теперь армянские СМИ, напоминая эти его речи, заявляют об отсутствии доверия как к Андранику, так и ко всей действующей власти.

"Николу этот дешевый пиар нужен был для набора очков на тему "видите, как он полетел в Москву, решил вопрос пленных и вернулся". Для живущего курсом одного дня и руководящего государством в психологии редактора склочной газеты человека это - обычная вещь. Главное - сиюминутные "лайки" и громкие заголовки, и плевать, какому стрессу подвергнутся родные этих пленных. Привозящий из Баку пленных псевдосамолет нужен был Николу также для распространения в Армении антироссийских настроений и подкидывания вопроса пленных в "карман" Кремлю. В результате генерал Мурадов прямым текстом и без формальностей заявил, что николовцы - провокаторы, намеренно вводящие общество в заблуждение, так как по части военнопленных не было никаких договоренностей", пишет сайт 7or.am.Аналогичных статей в армянских СМИ очень много. Их авторы, используя разные аргументы, приходят к одному и тому же выводу- это была примитивная провокация армянской власти. Или, говоря, образно, это был "рекорд курицы, которая снесла яйцо весом в 5 кг" и "позор петуха, мечтающего разобраться со страусом".

Акпер Гасанов