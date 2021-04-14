Президент Ильхам Алиев расставил все точки над «i» - новая реальность требует новых подходов в большой политике

Президент Ильхам Алиев расставил все точки над "i", показав и зафиксировав в восприятии широкого международного сообщества основные параметры новой реальности, которую всем центрам сил так или иначе придется принимать и считаться с позицией Азербайджана.

Азербайджан превратился в сильное и влиятельное государство, и любые попытки притормозить этот процесс или обратить его вспять практически безуспешны. Это один из основных месседжей, направленных Президентом Ильхамом Алиевым всем заинтересованным сторонам. Прежде всего, в адрес Армении, увязшей в бесплодных иллюзиях о возвращении утраченного статус-кво.

Встречу с представителями ведущих мировых мозговых центров глава государства провел практически в параллель с открытием в Баку Парка военных трофеев. И не случайно Президент Ильхам Алиев, как опытный дипломат, принял представителей синктенков на дипломатической платформе Университета АДА.

С подачи Президента Ильхама Алиева четко формулируется понятие прошлого, настоящего и будущего.

Выставка военных трофеев воспринимается как свидетельство военного поражения армянской армии, как позорный итог оккупационной политики Армении и как символ завершения Карабахского конфликта, отправленного Азербайджаном в историю и открывшего путь к нормализации отношений между двумя народами.

В формате конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" уже определена базовая концепция, которую формирует Азербайджан в постконфликтный период, опираясь на два ключевых параметра - "развитие" и "сотрудничество" посредством дипломатии. "Железный кулак" существует, но как предупреждение любым реваншистским силам, посягающим на чужие территории, ресурсы, безопасность и мир в регионе. И хотя этот постконфликтный мир все еще хрупкий, Азербайджан способен его удержать и совместно с партнерами превратить Южный Кавказ в стабильное, защищенное и экономически процветающее пространство.

Президент Ильхам Алиев ведет открытый диалог с мировым сообществом, с партнерами и оппонентами, применяет новые стандарты в дипломатической практике, предлагает усовершенствованные, адекватные настоящему времени критерии взаимодействия в мировой политике. Мутная дипломатия с ее двойными и тройными стандартами смотрится как архаизм в новых реалиях, когда требуется четкое понимание и формулирование целей и задач, интересов и приоритетов. "Мышиная возня" не заслуживает затраты времени и не имеет смысла в период фундаментальных геополитических и технологических трансформаций. Мир находится в процессе перезагрузки системы международных отношений, волна происходящих изменений выдвигает на первый план таких конструктивных, дальновидных, масштабных политиков, как Президент Ильхам Алиев. Предложенные им проекты и инициативы набирают все большую поддержку со стороны международного собщества, параллельно наращивая число стран - партнеров Азербайджана. Этот процесс наглядно просматривается и через призму разрешения Карабахского конфликта, и в постконфликтный период, когда вокруг Азербайджана концентрируется высокая дипломатическая активность и международня экономическая кооперация.

На встрече с представителями мировых синктенков Президент Ильхам Алиев в очередной раз продемонстрировал высший дипломатический уровень, открыто и деликатно направив вопросы в адрес Минской группы ОБСЕ, России, США, ряда стран Европы. Новая реальность в мире и регионе, и непосредственно на Южном Кавказе в постконфликтный период, требует ревизии устаревших подходов и адаптации. Всем заинтересованным в сотрудничестве сторонам важно разобраться с внутренними подводными течениями и определиться со своими внешнеполитическими приоритетами.

Азербайджан подтвердил, что является надежным и перспективным партнером, замыкающим на себе крупнейшие транснациональные проекты в сфере энергетики, логистики, умных технологий, международной кооперации. Это впечатляющие результаты для небольшой страны, создавшей сильное государство, современную армию и имеющей лидера мирового уровня.

Гюльнара Мамедзаде,

Заместитель генерального директора Trend

Директор Экспертного совета Baku Network