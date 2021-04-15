https://news.day.az/politics/1334292.html Путин и Лукашенко обсудили Карабах
Путин и Лукашенко обсудили Карабах
Тема Карабаха затрагивалась в числе других вопросов в состоявшемся в четверг телефонном разговоре президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.
"В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута <...> тема нагорнокарабахского урегулирования", - говорится в сообщении.
Путин и Лукашенко выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.
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