Путин и Лукашенко обсудили Карабах

Тема Карабаха затрагивалась в числе других вопросов в состоявшемся в четверг телефонном разговоре президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута <...> тема нагорнокарабахского урегулирования", - говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.