В Азербайджане совершенствуется законодательство в области свободы вероисповедания

В формате видеоконференции 15 апреля прошло совместное заседание Комитета по правовой политике и государственному строительству и Комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как передает Day.Az, зампредседателя Милли Меджлиса, глава Комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли предоставил подробную информацию о законопроекте, согласно которому в первом чтении предлагается внести поправку в закон "О свободе вероисповедания". Было отмечено, что вышеуказанный закон был принят в 1992 году. Изменения в законодательстве за прошедший период, вызовы современности сделали актуальными новые стандарты в области религии.

Целью внесенных на обсуждение поправок является более эффективное регулирование существующих и возникающих отношений в сфере свободы вероисповедания в соответствии с национальной правовой системой, а также определение прав, обязанностей и ответственности государства, граждан и религиозных структур в этой сфере, создание более благоприятных условий для реализации свободы вероисповедания.

Вице-спикер подчеркнул, что законопроект послужит защите многовековой среды религиозной толерантности в Азербайджане, ограждению религиозных и моральных ценностей от внешнего вмешательства и влияния.

По второму вопросу, внесенному в повестку, информацию предоставил первый заместитель председателя Милли Меджлиса, глава Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли. Было отмечено, что законопроект о внесении поправки в Кодекс об административных проступках (первое чтение) связан с предлагаемой поправкой в закон "О свободе вероисповедания" и носит корректировочный характер.

Первый вице-спикер рассказал о важности изложенных в законопроекте норм и правил, в частности о запрете деятельности, направленной на пропаганду религиозного экстремизма и использование межконфессиональных различий в политических целях. Было отмечено, что в законодательстве в связи с этим предусмотрена гражданская и уголовная ответственность, и в этом отношении положительно то, что законопроект предусматривает четкие механизмы.

Свою позицию по предлагаемым поправкам изложили депутаты Милли Меджлиса, члены обеих парламентских комитетов, а также руководитель Аппарата Управления мусульман Кавказа (УМК) Симран Гасанов, зампредседателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов.

После обмена мнениями законопроекты в первом чтении были рекомендованы на обсуждение в пленарном заседании Милли Меджлиса.