https://news.day.az/politics/1334457.html Азербайджанские военные спасли в Джебраиле раненного армянского командира МЧС
Азербайджанские военные спасли в Джебраиле раненного армянского командира МЧС
В ходе поисковой операции, которая проводилась в четверг в районе Джебраила, возле населенного пункта Кенд Горадиз ранение получил командир оперативной группы спецподразделения быстрого реагирования МЧС Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, согласно информации, Т.А. был ранен в правую стопу. Первую медпомощь пострадавшему на месте оказали азербайджанские военные, после чего поисковая группа доставила его в медцентр в Ханкенди.
По оценке врачей, жизнь раненого вне опасности. Сейчас его оперируют.
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