Никакие кампании не остановят Азербайджан в реализации своей повестки в регионе

Открытие парка трофеев является результатом победы в войне и внутренним делом Азербайджана. В мире, в особенности в Европе, есть много подобных музеев и экспозиций, которые передают дух времени и атмосферу войны. Данный шаг Азербайджана не должен вызывать какие то кривотолки, так как является естественным последствием военной победы.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

Напомним, что 12 апреля в Баку с участием Президента Ильхама Алиева открылся Парк военных трофеев. В парке демонстрируется техника разгромленной в ходе 44-дневной войны армянской армии. Среди экспонатов этого своеобразного музея под открытым небом - брошенные армянами стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные комплексы, военные транспортные средства и боеприпасы. Открытие парка вызвало острую реакцию в Армении и ряде других стран, где экспертные, политические и дипломатические круги посчитали необходимым заклеймить Баку "позором", обвинить в "издевательстве" над поверженным врагом, "недостойном поведении" и прочих грехах. Развернувшаяся в европейских и российских СМИ истеричная кампания продолжается. Со своей стороны официальный Баку реагирует очень сдержанно, исходя из мудрой восточной пословицы о караване, который продолжает свой путь, несмотря ни на что.

Как отметил Фархад Мамедов в беседе с нами, для критиков Азербайджана, проплаченных армянскими лоббистскими организациями, открытие Парка трофеев является удобным поводом для очередного всплеска активности. Если бы не было парка трофеев, то его придумали бы, считает политолог.

По мнению нашего собеседника, в этих условиях официальный Баку реагирует сдержанно, и это правильно.

"Все эти всплески активности ни к чему реальному не могут привести. Международное право всегда было на стороне Азербайджана - и до 44-дневной войны, и в период боевых действий и после них. Такие страны, как Франция, Канада, Люксембург и политики с низкой социальной ответственностью проводили против Азербайджана кампанию по дискредитации, однако ничего не смогли сделать. Победа нашей страны продемонстрировала их полную, прошу прощения, "творческую импотенцию" - как говорится, хочется, а не можется. И сейчас, вся эта суета вокруг парка пройдет так же бесследно. Никакие кампании не остановят Азербайджан в реализации своей повестки в регионе", - сказал Фархад Мамедов.

Лейла Таривердиева