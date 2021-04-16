Делегация Сената Италии посетила Агдам

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем постоянной комиссии по иностранным делам и эмиграции Сената Италии Вито Петрочелли 15 апреля посетила освобожденный от оккупации город Агдам, сообщает Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Члены итальянского парламента воочию увидели последствия вандализма, совершенного в период армянской оккупации на территории Азербайджана. Члены делегации посетили Джума-мечеть, руины Агдамского государственного драматического театра.

Делегация была подробно проинформирована о военных преступлениях армян, уничтожении ими культурных, исторических и религиозных памятников Азербайджана, о том, что до оккупации Агдам был одним из самых больших и развитых городов не только Карабахского региона, но и всей республики. В оккупированном Агдаме и селах района за период оккупации были разграблены, разрушены и сожжены дома, общественные здания, школы, детсады, больницы, производственные предприятия. Армянские вандалы разрушили даже Аллеи шехидов, кладбища.

Итальянскую делегацию во время поездки в Агдам сопровождали глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Италия Азер Керимли и другие официальные лица.