Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, в Азербайджанской Армии проводятся тактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, на тактических учениях, проводимых в целях повышения профессионализма личного состава, выполнены показательные боевые стрельбы из пушек разного калибра и других ракетно-артиллерийских установок. В ходе учений, проводимых в условиях, приближенных к боевым, точным огнем наших войск были уничтожены обозначенные условные цели.

Учения, направленные на совершенствование практических навыков непрерывного управления подразделениями, организации их боевой деятельности во взаимодействии с другими видами войск с учетом опыта, приобретенного в Отечественной войне, продолжаются.