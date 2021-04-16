МИД выразил протест представителю ЕС в Азербайджане

Представитель Европейского союза (ЕС) в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас приглашен в Министерство иностранных дел.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в сообщении Управления пресс-службы МИД Азербайджана.

В ходе встречи послу Янкаускасу был выражен протест в связи со встречей 14 апреля спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара в рамках его визита в Армению с выдающим себя за "министра иностранных дел" незаконного режима Давидом Бабаяном.

Было подчеркнуто, что подобные шаги представителя ЕС Тойво Клаара, которые не учитывают новые реалии в регионе после конфликта, угрожают хрупкому миру и дают необоснованные ожидания другой стороне, недопустимы.

До сведения посла было доведено, что такие действия спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе подорвали доверие к нему азербайджанской стороны.