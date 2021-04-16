МИД выразил протест представителю ЕС в Азербайджане
Представитель Европейского союза (ЕС) в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас приглашен в Министерство иностранных дел.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в сообщении Управления пресс-службы МИД Азербайджана.
В ходе встречи послу Янкаускасу был выражен протест в связи со встречей 14 апреля спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара в рамках его визита в Армению с выдающим себя за "министра иностранных дел" незаконного режима Давидом Бабаяном.
Было подчеркнуто, что подобные шаги представителя ЕС Тойво Клаара, которые не учитывают новые реалии в регионе после конфликта, угрожают хрупкому миру и дают необоснованные ожидания другой стороне, недопустимы.
До сведения посла было доведено, что такие действия спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе подорвали доверие к нему азербайджанской стороны.
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