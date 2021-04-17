ООН не помогает в разминировании Карабаха

ООН не откликнулась на предложение России принять участие в разминировании Нагорного Карабаха. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в фильме телеканала "Звезда", вышедшем в эфир в пятницу, передает Day.Az.

"Как только в ноябре это все произошло, мы говорим: ооновский противоминный центр - приходите. Там все заминировано вдоль и поперек. Там же люди не могут возвращаться. Кто-нибудь пришел? Пока никто", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что пока на месте работают только российские саперы.

"Там работает и МЧС, и МО, работают местные саперы. А никто [больше] не пришел", - сказал министр.