https://news.day.az/politics/1335142.html Президент Ильхам Алиев открыл реконструированные подстанции «Говсан» и «Маштага» - ФОТО
Президент Ильхам Алиев открыл реконструированные подстанции «Говсан» и «Маштага» - ФОТО
19 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Сураханском районе Баку реконструированной 220/110/10-киловольтной подстанции "Говсан" Открытого акционерного общества (ОАО) "Азерэнержи".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства также посредством дистанционно управляемой диспетчерской системы SCADA открыл реконструированную 110/35/6-киловольтную подстанцию "Маштага".
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