Президент Ильхам Алиев открыл реконструированные подстанции «Говсан» и «Маштага»

19 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Сураханском районе Баку реконструированной 220/110/10-киловольтной подстанции "Говсан" Открытого акционерного общества (ОАО) "Азерэнержи".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства также посредством дистанционно управляемой диспетчерской системы SCADA открыл реконструированную 110/35/6-киловольтную подстанцию "Маштага".

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