Президент Ильхам Алиев поинтересовался электроснабжением освобожденных территорий
19 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированных подстанций "Говсан" и "Маштага".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
После открытия Президент Ильхам Алиев поинтересовался электроснабжением освобожденных территорий.
Президент Ильхам Алиев: Как идет работа в Карабахе?
Президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Баба Рзаев: Прекрасно, Шуша готова. Она также готова к открытию. Я докладывал, что линия номер два готова.
Президент Ильхам Алиев: Знаю, линию проложили.
Баба Рзаев: Готов Шукюрбейли, готова Шуша. Готова линия подстанции "Физули", через полтора месяца и сама она будет готова.
Президент Ильхам Алиев: А каково состояние разрушенных армянами гидроэлектростанций? Как там идут дела?
Баба Рзаев: Господин Президент, через неделю я представлю Вашему высокому вниманию "Суговушан 1" и "Суговушан 2", они готовы, мы их запустили, идет тестирование.
Президент Ильхам Алиев: А как Кяльбаджарский район?
Баба Рзаев: Там были проведены некоторые исследования, но мы не определились. Дорожный вопрос - доставка туда оборудования - вызывает определенные проблемы. Однако строительство подстанции продолжается.
Президент Ильхам Алиев: Сейчас погодные условия улучшились. Наверное, в мае будет проще добраться туда.
Баба Рзаев: Мы проложим туда из Дашкесана, Мурова линию почти из 200 опор, 100 из них уже установлены. Мы прошли самый сложный участок.
Президент Ильхам Алиев: А электроснабжение военнослужащих, проходящих службу там, на освобожденных землях, нормальное?
Баба Рзаев: Подается везде.
Президент Ильхам Алиев: И в Шуше круглосуточно нет никаких проблем?
Баба Рзаев: Нет, круглосуточно.
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