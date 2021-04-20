По инициативе депутата Севиль Микаиловой оказана продовольственная помощь семьям шехидов и малообеспеченным семьям в Худате

По инициативе депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаиловой, семьям шехидов и малообеспеченным семьям, проживающим в г. Худат и близлежащих селах, оказана со стороны Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MUSIAD) продовольственная помощь, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Продовольственная помощь, переданная помощниками депутата и сотрудниками Общественного объединения "Дамла", оказана 70 семьям.

Кроме того, ОО "Дамла" передало 85 детям подарки по случаю Рамазана.

Данная инициатива, включая центр г. Худат, охватила села и поселки Чайкенары, Мюршюдоба, Леджет, Нереджан, Ниязоба, Гымылгышлаг, Гусарчай, Сусайгышлаг, Узуноба, Ени Хаят, Моллабюрхан, Ялама.