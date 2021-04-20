https://news.day.az/politics/1335551.html Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации агропарка ООО Aqro Dairy в Гаджигабуле
Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации агропарка ООО Aqro Dairy в Гаджигабуле
20 апреля в Гаджигабульском районе состоялась презентация агропарка Общества с ограниченной ответственностью Aqro Dairy.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
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