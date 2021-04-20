https://news.day.az/politics/1335762.html Президент Ильхам Алиев: Основная цель создания крупных агропарков - обеспечение продовольственной безопасности
Президент Ильхам Алиев: Основная цель создания крупных агропарков - обеспечение продовольственной безопасности
Основная цель создания крупных агропарков - обеспечение продовольственной безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.
"Естественно, одновременно проводится практическая работа по развитию малых фермерских хозяйств. Сельское хозяйство развивается по этим двум направлениям.
Преимущество агропарков заключается в том, что здесь выращивается более высокий урожай и выше производительность. Это естественно, так как здесь применяются самые современные агротехнические меры",- сказал глава государства.
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