Президент Ильхам Алиев: Основная цель создания крупных агропарков - обеспечение продовольственной безопасности

Основная цель создания крупных агропарков - обеспечение продовольственной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Естественно, одновременно проводится практическая работа по развитию малых фермерских хозяйств. Сельское хозяйство развивается по этим двум направлениям.

Преимущество агропарков заключается в том, что здесь выращивается более высокий урожай и выше производительность. Это естественно, так как здесь применяются самые современные агротехнические меры",- сказал глава государства.