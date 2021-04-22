Джо Байден не будет признавать так называемый "геноцид армян"

Так называемый "геноцид армян" был организован преимущественно армянскими дашнаками и националистами против своих соотечественников, когда в Европе бушевала Первая мировая война. Нельзя забывать, что вследствие массовых убийств во время Первой мировой войны, такие балканские народы как боснийцы, албанцы и македонцы понесли куда больше человеческих потерь, чем армяне. Поэтому выражение "геноцид армян", самопровозглашенное правительством Армении и одобренное ее покровителями в Европе и по ту сторону Атлантики не является достоверным.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

По словам нашего собеседника, сама Армения знает о фейковом происхождении термина "геноцид" и поэтому отказывается открывать архивы 1915 года.

"Армянские историки не заинтересованы сидеть за круглым столом вместе со своими турецкими коллегами и изучать факты и исторические архивы, потому что в этом случае будет разоблачена лживость армянского мифа о "геноциде". Хотя правительство Турции неоднократно призывало армянских ученых обсудить данный вопрос, однако Ереван каждый раз отказывался, избегая ответственности", - заявил американский эксперт.

Как подчеркнул Тейс, в настоящее время президенту США Джозефу Байдену некогда заниматься вопросом "геноцида армян".

"Внимание Байдена сконцентрировано на климатическом саммите в формате видеоконференции, инициатором которого является сам президент США. Саммит пройдет 22-23 апреля. Хотя в ближайшие четыре года мы станем свидетелями законодательных инициатив со стороны проармянских конгрессменов, Белый дом не будет признавать "геноцидом" убийство армян во время Первой мировой войны", - полагает он.

Далее американский эксперт отметил, что сказочные заявления армянских правящих кругов и оппозиции о "геноциде армян" предназначены исключительно для внутренней публики и не имеют особого влияния на международной арене, включая коридоры Белого дома и Госдепартамента.

"Заявлениями о "геноциде армян" премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается набрать политические очки в преддверии внеочередных парламентских выборов. Однако Пашинян в первую очередь должен думать о том, как обеспечить население страны бесперебойными поставками природного газа, отбросить демагогию и прекратить обманывать своих соотечественников. Президент США не будет рассматривать вопрос "геноцида армян", поскольку это не что иное, как продукт армянского агитпропа", - подчеркнул Тейс.

Эксперт считает, что честный и открытый диалог с Турцией и Азербайджаном отвечает интересам Армении.

"Армении нужен честный лидер, который взял бы на себя обязательство по укреплению диалога и развитию экономического сотрудничества со всеми странами Южного Кавказа. До сих пор Ереван не проявлял реального интереса к диалогу с Анкарой и Баку. Однако руководство Армении может стать более сговорчивым после парламентских выборов, которые состоятся в июне", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов