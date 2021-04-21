Армения пытается обмануть мировое сообщество

"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, как всегда, высказал свое мнение достаточно четко и конкретно. Если Армения выдает комментарии МИД в выгодном им свете, то это показатель их ничтожных намерений".

Как сообщает Day.Az, об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с угрозой применения силы против Армении.

По ее словам, в своем интервью 20 апреля Президент Ильхам Алиев говорил о реваншизме в Армении против Азербайджана и возможной угрозе нашей территориальной целостности: "Если мы обнаружим возможную угрозу, то немедленно уничтожим ее... потому что это - национальная оборона, вопрос национальной безопасности", - отметил он.

"А это, как утверждает МИД Армении, не является угрозой территориальной целостности Армении, напротив, является показателем нашей решимости ответить на любую возможную угрозу территориальной целостности со стороны Армении в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана.

Хочу напомнить, что в интервью глава государства также заявил о готовности Азербайджана к сотрудничеству, подчеркнул, что, несмотря на геноцид, совершенный Арменией против азербайджанцев на государственном уровне, и разрушение наших исторических, культурных, религиозных памятников, мы должны смотреть в будущее. Как неоднократно заявлялось на самом высоком уровне, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права, в частности суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ. Этому служит и реализация трехсторонних заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Армения же, к сожалению, вместо выполнения трехстороннего заявления пытается ввести в заблуждение международное сообщество", - отметила Л.Абдуллаева.