Франция должна быть нейтральной в установлении мира между Азербайджаном и Арменией, сказала Trend французский юрист Элизе Арфи во время визита в азербайджанский город Агдам, передает Day.Az.

"Мы приехали в Агдам, потому что для посольства Франции в Азербайджане было важно показать нам реалии разрушений и этого конфликта", - сказала Арфи.

Говоря о роли Франции в установлении мира между Азербайджаном и Арменией, юрист отметила, что Франция должна быть нейтральной и четко видеть позицию каждой из сторон, а не желать угодить только одной стороне.

"То, что мы видим в Агдаме, - душераздирающе. Смотря на это, очень сложно представить, что пережили люди, которые проживали в этом городе, чего им стоила эта война", - сказала Арфи, комментируя разрушения и вандализм в Агдаме.