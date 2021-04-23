"Решительная и однозначная позиция Азербайджана по вопросу "геноцида армян" известна всем. Если новая администрация США предпримет такой шаг, это станет исторической ошибкой".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан всегда был против попыток признания "геноцида армян": "Признание "геноцида армян" является фальсификацией истории. Историю должны изучать историки. Если это произойдет, то Азербайджан решительно осудит это. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что шаг против Турции является и шагом против Азербайджана, и любой шаг против Азербайджана является шагом против Турции. Мы хотели бы надеяться, что администрация США не допустит исторической ошибки".