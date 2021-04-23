Азербайджан передал останки еще троих армянских военнослужащих

Азербайджан передал Армении останки еще троих армянских военнослужащих, погибших в войне в Карабахе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, останки армянских военнослужащих были переданы в направлении Агдере.