https://news.day.az/politics/1336734.html Азербайджан передал останки еще троих армянских военнослужащих
Азербайджан передал останки еще троих армянских военнослужащих
Азербайджан передал Армении останки еще троих армянских военнослужащих, погибших в войне в Карабахе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, останки армянских военнослужащих были переданы в направлении Агдере.
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