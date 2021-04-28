Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении членов Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О назначении членов Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики" от 20 апреля 2016 года № 1983.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с пунктом 4.4 "Устава об Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций", утвержденного Указом Президента Азербайджана от 19 апреля 2021 года № 1317, утверждается нижеприведенный состав Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана:
из государственных органов
Гулиев Вюсал Ильхам оглу - старший консультант сектора по работе с неправительственными организациями отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана;
Мамедов Ильгар Камиль оглу - начальник Главного управления регистрации и нотариата Министерства юстиции Азербайджана;
Гаджиев Закир Юсиф оглу - заместитель заведующего отделом финансов сфер образования, науки, культуры, молодежи и спорта Министерства финансов Азербайджана;
из неправительственных организаций
Аллахверенов Азер Керим оглу - председатель общественного объединения "Евразийская платформа миграционных инициатив";
Гасанов Эвез Едияр оглу - председатель общественного объединения "Гуманитарные исследования";
Искендеров Исраил Иса оглу - председатель общественного объединения поддержки социальному развитию "Умид";
Ибрагимов Заур Ибрагим оглу - председатель общественного объединения "Центр социально-экономических исследований "Приоритет"";
Гулиев Азай Аждар оглу - председатель общественного объединения "Центр международного сотрудничества";
Мехтиев Нураддин Сафтар оглу - председатель молодежного общественного объединения информационно-коммуникационных технологий "Вирутальный Карабах";
Оруджев Ильгар Наджибеддин оглу - председатель общественного объединения "Молодые ученые, докторанты и магистры Азербайджана";
Сафарова Гюнель Магеррам гызы - председатель общественного объединения исследований и развития "Ветендаш".
Согласно распоряжению, упраздняется часть 1-я распоряжения Президента Азербайджана "О назначении членов Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики" от 20 апреля 2016 года № 1983.
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