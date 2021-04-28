Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении членов Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О назначении членов Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики" от 20 апреля 2016 года № 1983.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с пунктом 4.4 "Устава об Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций", утвержденного Указом Президента Азербайджана от 19 апреля 2021 года № 1317, утверждается нижеприведенный состав Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана:

из государственных органов

Гулиев Вюсал Ильхам оглу - старший консультант сектора по работе с неправительственными организациями отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана;

Мамедов Ильгар Камиль оглу - начальник Главного управления регистрации и нотариата Министерства юстиции Азербайджана;

Гаджиев Закир Юсиф оглу - заместитель заведующего отделом финансов сфер образования, науки, культуры, молодежи и спорта Министерства финансов Азербайджана;

из неправительственных организаций

Аллахверенов Азер Керим оглу - председатель общественного объединения "Евразийская платформа миграционных инициатив";

Гасанов Эвез Едияр оглу - председатель общественного объединения "Гуманитарные исследования";

Искендеров Исраил Иса оглу - председатель общественного объединения поддержки социальному развитию "Умид";

Ибрагимов Заур Ибрагим оглу - председатель общественного объединения "Центр социально-экономических исследований "Приоритет"";

Гулиев Азай Аждар оглу - председатель общественного объединения "Центр международного сотрудничества";

Мехтиев Нураддин Сафтар оглу - председатель молодежного общественного объединения информационно-коммуникационных технологий "Вирутальный Карабах";

Оруджев Ильгар Наджибеддин оглу - председатель общественного объединения "Молодые ученые, докторанты и магистры Азербайджана";

Сафарова Гюнель Магеррам гызы - председатель общественного объединения исследований и развития "Ветендаш".

Согласно распоряжению, упраздняется часть 1-я распоряжения Президента Азербайджана "О назначении членов Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики" от 20 апреля 2016 года № 1983.