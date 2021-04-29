Вопрос передачи Азербайджану карт минных полей на освобожденных территориях очень важен

Вопрос передачи Азербайджану карт минных полей на освобожденных территориях очень важен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал постоянный координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи в ходе онлайн-вебинара.

По его словам, ООН уже выступила в качестве посредника в этом вопросе и продолжит деятельность в данном направлении.

По словам представителя всемирной организации, после завершения второй Карабахской войны ООН приняла участие в оценке уровня минирования освобожденных территорий.

"Вопрос разминирования территорий очень важен с точки зрения их дальнейшего восстановления. Мы выступаем за сотрудничество Азербайджана и Армении в этом вопросе", - сказал Исакзаи.