Вопрос передачи Азербайджану карт минных полей на освобожденных территориях очень важен - ООН
Вопрос передачи Азербайджану карт минных полей на освобожденных территориях очень важен.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал постоянный координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи в ходе онлайн-вебинара.
По его словам, ООН уже выступила в качестве посредника в этом вопросе и продолжит деятельность в данном направлении.
По словам представителя всемирной организации, после завершения второй Карабахской войны ООН приняла участие в оценке уровня минирования освобожденных территорий.
"Вопрос разминирования территорий очень важен с точки зрения их дальнейшего восстановления. Мы выступаем за сотрудничество Азербайджана и Армении в этом вопросе", - сказал Исакзаи.
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