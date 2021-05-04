Администрация Байдена должна надавить на Ереван и заставить передать карты минных полей

28 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Эта дипломатическая мера имеет огромное значение в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и США. Госсекретарь США должен запланировать официальный визит в Баку в течение первого года своего пребывания в должности. Он должен побудить правительство США к более активной деятельности в рамках ОБСЕ и НАТО, чтобы руководство Штатов выступило в защиту азербайджанцев, чьи права грубо нарушались в результате оккупации их Родины вооруженными силами Армении.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

По словам нашего собеседника, нынешние дипломатические разногласия между Вашингтоном и Анкарой еще больше усложняют трансатлантическую дипломатию Белого дома и военное сотрудничество.

"Укрепление связей с Баку поможет смягчить последствия недавних политических действий, предпринятых нынешней администрацией США в отношении Европы и Черноморского региона. США имеют настоящего друга и стратегического партнера в лице Азербайджана. Штаты должны оказать давление на армянский режим, чтобы Армения предоставила Азербайджану карты минных полей на освобожденных территориях", - заявил эксперт.

Как отметил Тейс, если администрация Байдена претендует на роль решительного защитника прав человека, то для продвижения к этому благородному делу необходимо надавить на Армению с тем, чтобы та раскрыла карты, содержащие точное указание местоположения наземных мин.

"В предстоящие четыре года президентства Байдена предстоит еще многое сделать для развития двусторонних отношений. Вашингтон должен оказать поддержку демократичному Азербайджану с динамично разивающейся экономикой. Баку является идеальной площадкой для проведения встречи между Байденом и Путиным", - подчеркнул он.

Американский эксперт полагает, что США необходимо продвигать проекты развития инфраструктуры в области энергетики совместно с правительством Азербайджана.

"Госсекретарь США должен активнее участвовать в будущей деятельности Минской группы ОБСЕ. Вашингтон обязан оказать давление на армянское правительство и противодействовать незаконному обороту ядерно-радиоактивных материалов в Армении", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов