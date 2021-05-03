Американское влияние на Армению бьет по нормализации на Южном Кавказе

Произнесение президентом США Джо Байденом слова "геноцид" по отношению к событиям 1915 года в Османской империи продолжает обсуждаться в экспертных кругах различных стран.

Возможно, как и всегда, тема сошла бы с повестки до следующего 24 апреля, если бы за новостями из Вашингтона не последовала волна насилия против турок и азербайджанцев в ряде западных стран. Поддержку Белого дома армянство восприняло как сигнал к антитурецкой и антиазербайджанской истерии и террору.

Заявление Байдена провоцирует армянских шовинистов и отбрасывает Армению назад, считает известный турецкий политолог, историк и публицист Мехмет Перинчек. В беседе с Day.Az он коснулся причин такого шага главы Белого Дома и разъяснил, как американское влияние на Ереван сказывается на ситуации на Южном Кавказе.

Заявление Байдена о событиях 1915 года нельзя назвать неожиданным. Враждебное отношение Вашингтона к Турции ни для кого не секрет. Давно замечено, что стратегические интересы Анкары противоречат американским, сама Турция является главным препятствием для планов Штатов в нашем регионе. Турецкая армия мешает осуществлению американского проекта "великого Курдистана", турецкий военный флот является главной проблемой для планов США в восточном Средиземноморье.

Поэтому могу с уверенностью сказать, что сегодняшняя проблема между Вашингтоном и Анкарой из-за надуманного "геноцида армян" это не какое-то недоразумение, не просто рядовое недопонимание между союзниками, а стратегическая конфронтация. Эта конфронтация исходит не из политики Анкары, а из американских планов в регионе. Произнесение Байденом слова "геноцид" играет определенную роль в этом контексте и может быть отнесено к психологической пропаганде. Американцы хотят и сегодня представить борьбу турецкой армии против террористов на Ближнем Востоке как "новый геноцид". В заявлении президента США есть фраза о том, что такое решение он принимает, дескать, для того, чтобы "препятствовать новым геноцидам". Что они имеют в виду под "новым геноцидом"? Антитеррористические операции турецкой армии и полиции.

Так что произнесение Байденом слова "геноцид" не стало для меня сюрпризом.

Недавно американцы утвердили санкции против врагов США. Такое решение принималось не только исходя из планов Штатов на Ближнем Востоке и в Средиземном море. Есть и сегмент, связанный с Южным Кавказом.

Тут обращает на себя внимание Ереван. У правительства Никола Пашиняна было два периода. Один до трехстороннего заявления от 10 ноября, другой - после него. До 10 ноября Пашинян был агрессором, врагом Азербайджана и Турции, слугой Сороса, как говорил о нем Президент Ильхам Алиева. Американцы, в качестве в том числе и противников России, через Армению мешали стабилизации в регионе. Хотелось бы надеяться, что из военного поражения своей страны Пашинян извлек уроки. Уже и некоторые члены его команды начали говорить о необходимости смены взглядов на соседние страны и перестали называть наши страны врагами.

Необходимо подчеркнуть, что интересы армянского народа в сложившейся ситуации совпадают с интересами азербайджанского, турецкого, российского и других народов региона. Реальность такова, что мы и дальше будем соседями и никто никуда отсюда не переедет. Поэтому жить мирно выгодно всем. Прежде добрососедским отношениям мешала оккупация Арменией территорий Азербайджана. После 44-дневной войны же появился шанс для налаживания мирной жизни на Южном Кавказе. Прежде всего, это должны понимать в Армении. Армянский народ должен осознать, что их интересы не в шовинизме и реваншизме, а в дружеских отношениях с Азербайджаном и Турцией. Только в этом взаимодействии Армения сможет решить свои экономические, политические и прочие проблемы.

И Турция, и Азербайджан дали сигналы о желании нормализации отношений с Арменией. Сюда можно отнести инициированный Баку и Анкарой проект о платформе с участием шести стран нашего региона. У Армении появился шанс наладить отношения с соседями и мирную жизнь. Заявление Байдена играет в этом контексте отрицательную роль. Это заявление нацелено против нормализации отношений на Южном Кавказе. Такое заявление провоцирует реваншистов в Армении против Турции и Азербайджана. Вашингтон фактически дал сигнал реваншистам и националистам о том, что американская сторона стоит за ними, дескать, США с вами, смело выступайте против Баку и Анкары. Таким образом, можно говорить о том, что американцы саботируют процесс нормализации в нашем регионе. Эта политика ведется не только против Азербайджана и Турции, но и против России, потому что ее интересы тоже заключаются в стабилизации региона.

Считаю, что заявление Байдена провоцирует армянских шовинистов и отбрасывает Армению назад. Армянский народ должен избавиться от американского влияния, вредного, прежде всего, самим армянам. Байден же своим признанием "геноцида" фактически попытался предупредить этот процесс.

Лейла Таривердиева