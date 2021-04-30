Заявление Байдена по 1915 году не имеет юридических последствий

Цель недавних заявлений президента США Джо Байдена по событиям 1915 года, в которых он охарактеризовал их как "геноцид", не заключалась в том, чтобы повлиять на "суверенный иммунитет" Турции перед судами Соединенных Штатов.

Об этом сказал представитель Госдепа США, комментируя вопрос касательно того, что может означать с юридической точки зрения заявление главы Белого дома от 24 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Последнее заявление президента не имело целью повлиять на суверенный иммунитет Турции перед судами США, который регулируется Законом (США) "Об иммунитете иностранных государств", - заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, президент США Джо Байден в своем заявлении от 24 апреля охарактеризовал события 1915 года в Османском Государстве в качестве "геноцида".

Высказывания главы Белого дома вызвали резко негативную реакцию в Анкаре.