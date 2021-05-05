Освободив троих армян, Азербайджан в очередной раз проявил свой гуманизм

Сам факт освобождения троих армян говорит о том, что Азербайджанское государство и его Президент Ильхам Алиев чрезвычайно гуманны, благородны и продолжают проводить свою политику, предпринимая позитивные шаги. Азербайджанская сторона по-прежнему привержена принципам мужества, чести и достойного поведения.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

По его словам, армянская сторона должна сделать выводы из этих шагов и адекватно на них отреагировать.

"Следует учесть, что карта заминированных территорий на освобожденных землях Карабаха до сих пор не передана Азербайджану. Хотя она уже давно должна была быть передана. Точнее, это прямая обязанность и ответственность Армении и ее руководства, потому что война окончена. Армения проиграла войну и признала это. При этом она подписала акт о капитуляции. Кроме того, эта страна взяла на себя обязательство вывести отношения из стадии агрессии. Есть множество вопросов, на которые Армения должна незамедлительно ответить", - сказал Мусаев.