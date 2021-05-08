Иранские грузовики не перевозят грузы в Карабах

Иранские грузовые автомобили не перевозят грузы в Карабах.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе посольства Ирана в Азербайджане.

В посольстве отметили, что Иран опровергает перевозку грузов посредством своих грузовых автомобилей в Карабах по Лачинскому коридору.

В иранском посольстве заявили, что согласно исследованию, проведенному официальными лицами Ирана, распространенные в социальных сетях кадры не соответствуют действительности.

В посольстве добавили, что в то время, когда отношения между двумя дружественными и братскими странами развиваются, группы, не желающие развития этих отношений, распространяют такую ​​необоснованную и ложную информацию.

Отметим, что в соцсетях были размещены кадры, на которых иранские грузовики перевозят грузы в Ханкенди по Лачинскому коридору.