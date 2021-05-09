В Лос-Анджелесе снят фильм о роли Азербайджана в победе над фашизмом

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило краткометражный фильм на английском языке, посвященный роли Азербайджана в победе над фашизмом.

Как сообщили Day.Az в консульстве, в фильме особо подчеркнута стратегическая роль бакинской нефти в победе над фашизмом. Отмечено, что в 1941-1945 годах на долю Баку приходилось более 70 процентов нефтедобычи, более 80 процентов производства горючего в СССР.