https://news.day.az/politics/1341397.html В Лос-Анджелесе снят фильм о роли Азербайджана в победе над фашизмом - ВИДЕО
В Лос-Анджелесе снят фильм о роли Азербайджана в победе над фашизмом - ВИДЕО
Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило краткометражный фильм на английском языке, посвященный роли Азербайджана в победе над фашизмом.
Как сообщили Day.Az в консульстве, в фильме особо подчеркнута стратегическая роль бакинской нефти в победе над фашизмом. Отмечено, что в 1941-1945 годах на долю Баку приходилось более 70 процентов нефтедобычи, более 80 процентов производства горючего в СССР.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре