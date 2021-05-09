Героизм и вклад азербайджанцев в общую Победу

Азербайджанский народ проявил настоящее мужество и стойкость во время Великой Отечественной войны как на поле боя, так и в тылу. За короткое время с начала войны на территории Азербайджанской Республики было организовано 87 истребительных батальонов и 1124 отряда самообороны.

В 1941-1945 годах более 640 тысяч человек из Азербайджана были мобилизованы и ушли вначале фронт, передает Day.Az со ссылкой на pressunity.org.

Герои Советского Союза Зия Буньядов, Малик Магеррамов, Бахаддин Мирзаев и ряд других высокопоставленных офицеров и отважных бойцов вели борьбу с большим мужеством и отвагой в огненные годы. Говоря о Героях Советского Союза, в 1941-1945 годах около 130 сыновей Азербайджана были удостоены этого высокого звания.

Получили Золотую Звезду Гафур Мамедов, защищавший Северный Кавказ, Ази Асланов, участвовавший в боях за Сталинград, Гарай Асадов - за храбрость в городе Пещера в Северной Трансильвании.

Этой награды дважды удостаивался генерал-майор танковых войск Х. Асланов.

О храбрости азербайджанцев на полях сражений написано и сказано много. Каждый гражданин страны высоко чтит и бережно хранит память о подвиге своих героев. По этой причине проводятся различные акции к 9 мая. Особо значимой является шествие Бессмертного полка.

"Бессмертный полк" - это общественная акция, которая проводится в ряде стран СНГ, в том числе и в Азербайджане, с целью увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год в День Победы ее участники проходят колонной, неся фотографии своих близких, которые сражались за Отечество.

В Баку шествие бессмертного полка впервые было организовано в 2016 году. Каждый год сотни и тысячи людей принимают участие в шествиях к Мемориалу Братской могилы в центре города Баку, где похоронены около 1,5 тысячи воинов, умерших от ран в бакинских госпиталях. Там близкие возлагают цветы к мемориалу павших воинов и чтут их память.

К большому сожалению, уже как второй год организаторам "Бессмертного полка" в Азербайджане приходится проводить мероприятия в онлайн формате по причине пандемии Covid-19. Подробнее об этом корреспонденту Пресс-клуба "Джейран Медиа" в Баку рассказал представитель Ассоциации Русской молодежи Азербайджана Никита Юдин: "Большинство мероприятий, которые планировалось провести, не могут быть реализованы в связи с коронавирусными ограничениями. Несмотря на это, в таких социальных сетях как Фейсбук и Телеграм, мы провели онлайн-акцию, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны. Люди посылают фотографии своих предков, воевавших в Великой Отечественной войне, а мы, в свою очередь, загружаем их в специальные шаблоны (заранее подготовленные), публикуем и расписываем информацию об этих людях. На данный момент это единственная акция, которую мы проводим как Ассоциация Русской молодежи Азербайджана. Демонстрируя тем самым наше уважение к дедам и прадедам, которые оставили свои жизни за наше спокойное и мирное будущее".

По словам координатора "Бессмертного полка" в Азербайджане Виктории Кабанадзе, в рамках мероприятий, посвященных памяти участников ВОВ, проводятся акции "Георгиевская ленточка" и "Сад памяти".

Акция "Сад памяти" предполагает посадку по всему миру 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

"В Азербайджане акция началась в Низаминском районе Баку, где посажено уже 150 деревьев и был оборудован небольшой парк. На очереди другие районы города и регионы - Хачмаз, Гянджа, Балакян", - сказала Кабанадзе.

Ляман Намазалиева

Магистр политических наук