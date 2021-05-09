"Поминки в горах"

На протяжении последних 28 лет, 9 мая был одним из самых почитаемых и любимых праздников в Армении.

Наверняка многие могли бы подумать, что День Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов - праздник разгрома фашизма, как бы продолжение советских традиций в Армении.

Казалось бы ничего особенного и армянский народ, который в единой семье народов СССР сражался за свободу и независимость Советского Союза и народов Европы, отмечает очередную годовщину Великой Победы.

Но это не так. На самом деле, в Армении отмечался не День Победы над фашизмом, а день взятия армянскими боевиками азербайджанского города Шуша, павшего 8 мая 1992 года в результате предательства и вероломства.

Захватив Шушу, армянские боевики посчитали, что все дело сделано и Карабахский регион Азербайджана полностью оказался в их руках навечно. Они завоёвывали все новые азербайджанские территории, изгоняя мирных жителей и стирая с лица земли города и села.

Долгие 28 лет 9 мая был армянским праздником оккупации и ложного триумфа, когда под соусом праздника Победы праздновался день захвата чужой земли.

В Армении, где в последнее время все активнее проводится официальная политика героизации нацистских военных преступников, вроде Гарегина Ндже, которому установлены памятники (оскорбляющие память погибших советских солдат, вне зависимости от национальной принадлежности), решили просто совместить несовместимое, чтобы навсегда узаконить оккупацию азербайджанских территорий.

Оборзевшие от "кайфа", армянские лидеры назвали операцию взятии Шуши "свадьба в горах", надеясь, что она никогда не кончится.

Все армянские руководители использовали этот день, чтобы пробравшись как воры в Карабахский регион Азербайджана, отпраздновать, выпить и закусить на святой для каждого азербайджанца поруганной земле. Оскорбительные вояжи армянских лидеров, бесовские танцы на Джыдыр-дюзю армянского истеблишмента, попытки изменения исторического облика и национальной идентичности Шуши, вот чем занимались армянские оккупанты 28 лет на древней азербайджанской земле.

Для азербайджанского народа этот день стал днём скорби и терпения. Тогда в далёком 1992 году, воспользовавшись тем, что в Азербайджане царил хаос и безвластие, обманув недалекое азербайджанское руководство на переговорах в Тегеране и обещав прекращение огня и отвод войск, армянские вооруженные формирования, при поддержке части бывших советских войск, фактически брошенных в Закавказье на произвол судьбы и подрабатывавших на пропитание, захватили не только Шушу, но и Лачинский район, пробив коридор из Армении в бывший НКАО.

Сейчас, лидеры армянских боевиков тех времён, а ныне "респектабельные" бывшие Президенты и премьер-министры Армении хвастаются тем, что операцию по взятию Шуши они готовили задолго и планировали ее провести еще в первые дни мая.

Стало понятно, что переговоры в Тегеране были просто фикцией, Президент Левон Тёр-Петросян играл свою роль, затуманивая мозги азербайджанскому руководству.

Борьба за власть в Баку в те дни 1992 года находилась в финальной стадии, к власти рвался радикальный тандем ПНФА/Мусават, готовый пожертвовать всем ради высоких кресел.

Находившиеся под их контролем только что сформированные части молодой азербайджанской армии были призваны на помощь в столицу для захвата власти.

Потеря Шуши оказалась невосполнимой болью народа, который ждал долгие 28 лет, с момента освобождения колыбели азербайджанской культуры. Все эти долгие годы сепаратисты пели, танцевали и бесновались в древнем азербайджанском городе Шуша, надеясь, что их "свадьба" никогда не закончится.

Азербайджанский народ жил с надеждой, что Шуша будет освобождена. Наконец, "свадьбе в горах" пришёл конец, 8 ноября 2020 года Президент Ильхам Алиев объявил всему миру об освобождении культурной столицы Азербайджана - города Шуша!

Доблестные азербайджанские вооруженные силы выполнили свой исторический долг и очистили святую Шушинскую землю от вражеской нечисти!

Этим армянское кино о "свадьбе в горах" закончилось, кинщик откинул копыта. Безмерная радость армянских оккупантов сменилась на традиционное для них трагическое настроение, ведь они прекрасно понимают, что туда уже обратной дороги нет и никогда не будет, как бы они не обманывали свой народ пустыми обещаниями.

Окончание "свадьбы" и начало "поминок в горах" ознаменовалось тем, что все соискатели на власть в Армении бросились клясться и божиться, что обязательно вернут этот город, что Шуша всегда будет армянской. При этом забыв, что никто им ничего отдавать не собирается, а у власти в Азербайджане находится сильный лидер - Ильхам Алиев, который не поддаётся зарубежному давлению или уговорам, когда речь идёт о национальных интересах.

Попытки армянской стороны аппелировать к сопредседателям Минской группе ОБСЕ также обречены на провал, ввиду того, что они давно растеряли какое-либо влияние на затухающий конфликт, проявив беззубость и отсутствие воли, пытаясь за счёт жертвы агрессии -Азербайджана , умиротворить агрессора - Армению, призывая к односторонним уступкам.

Для армянской стороны наступило время "поминок в горах", которое будет продолжаться вечно, пока она не откажется от своих экспансионистских амбиций. Всяческие попытки посягнуть на территориальную целостность Азербайджана будет немедленно и беспощадно пресекаться.

Азербайджан готов на мирное сосуществование и региональное сотрудничество с Арменией, но не ценой сюсюканья во имя ложного мира, который в любой момент может быть нарушен армянской стороной, известной всем и своим коварством и вероломством, как тогда в Тегеране в мае 1992 года.

Тем более, что долгие годы конфликта уже дали возможность азербайджанской стороне укрепиться во мнении, что Армения уважает только силу и любое проявление великодушия по отношению к ней воспринимает как слабость.

К сожалению, армянские руководители продолжают свою агрессивную риторику, пытаясь преподнести своему народу, что борьба не окончена, это лишь временная передышка, а международные посредники делают вид, что этого не слышат и не реагируют на такие агрессивные выпады армянских политиков.

Вот и сейчас в каждом выступлении армянских политиканов открыто есть упоминание о том, что они вернут все утраченные территории, очевидно полагая, что это будет сходить им с рук.

Всяческие попытки реванша или оказания давления на Азербайджан с целью достижения односторонних уступок, превратят "поминки в горах" в полную катастрофу для Армении, что давно должны понять как армянские лидеры, так и их зарубежные покровители.