Мы верили, что 8 мая 1992 года в судьбе Шуши не поставлена точка

28 лет этот день был для нас днем траура и воспоминаний о потерях. В мае 1992 года мы не смогли защитить свою святыню и отдали ее на растерзание врагам. Предатели у власти и те, кто хотел эту власть заполучить, разыграли страшную комбинацию против страны и народа. Результатом стали тридцатилетняя оккупация и тотальные разрушения.

"Мы 28 лет переживали дату 8 мая с тяжелым чувством. Но сегодня мы встречаем ее с высоко поднятой головой", - сказал в интервью Day.Az азербайджанский политический аналитик Тофик Аббасов.

Мне довелось в качестве корреспондента Азербайджанского телевидения быть в составе делегации, которая должна была 8 мая 1992 года в Тегеране подписать с армянской стороной соглашение о перемирии. Утром в президентском дворце, пока мы ждали начала церемонии, вдруг случилось какое-то замешательство. Президент Армении Левон Тер-Петросян прямо на ногах провел экстренное незапланированное совещание. Вслед за армянами зашевелились иранские представители. Мы же были в неведении. Тер-Петросян связался с Ереваном и через некоторое время ему подтвердили, что армянские подразделения уже находятся в Шуше.

Безусловно, мы были обескуражены и сломлены. Это был шок для нас. Возглавлял нашу делегацию тогдашний и.о. президента Ягуб Мамедов. Он тоже был очень подавлен. Но так как подготовка к заключению перемирия иранской стороной была проведена, церемония состоялась. Сразу после подписания этого формального документы мы вылетели в Баку. Конечно же, настроение было ужасным. В какой-то степени захват Шуши стал поворотным моментом в той войне. Если до этого наши военные силы как-то пытались выстраивать активную оборону, то после падения Шуши произошел полный упадок в умонастроениях, многое из тайного стало явным, стало известно, что случившееся было предательством со стороны ряда наших горе-политиков и горе-военноначальников.

Сегодня мы мысленно возвращаемся в те дни, вспоминаем все подробности, но переживаем их уже иначе - без боли и грусти. Мы и тогда верили, что это история, в которой не поставлена точка, и продолжение обязательно последует. И вот оно последовало, спустя 28 лет.

Сегодня мы с гордостью вспоминаем уже 8 ноября, когда Президент Ильхам Алиев с самого утра буквально всколыхнул не только азербайджанскую общественность, но и весь мир, здоровые силы этого мира, отрапортовав как Верховный главнокомандующий ВС о большой победе нашей армии, которая по горам и отвесным скалам десантировалась в Шушу и буквально в рукопашную разгромила армянских оккупантов. Там действительно происходили интересные события. Появление в Шуше азербайджанских спецназовцев было настолько неожиданным для противника, что армяне впали в замешательство и стали стрелять по своим. Наши же ребята действовали очень профессионально, решительно и целеустремленно, обезвредив коварного врага. Тактическое мастерство было продумано на самом высоком уровне и дало такой вот потрясающий результат.

Безусловно, цифра "8" для нас уже стала знаковой. Мы доказали не только армянским агрессорам, но и всему мировому сообществу, что азербайджанский народ умеет и создавать, и воевать, и отстаивать свою правду, свои святыни, свою землю. Это большой поворот в нашей истории. Под руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ совершил невероятное - освободил свои земли, находившиеся под оккупацией почти тридцать лет.

Шуша имеет для Азербайджана колоссальное и культурное, и военное, и политическое, и философское значение. Она дала множество славных имен, выдающихся людей, которые создали для нас серьезные моральные, духовные и нравственные скрепы. Армянская военщина с начала 90-х так неистово отмечала так называемое "освобождение Шуши", что, безусловно, делалось с целью ввести в заблуждение мировую общественность и международные организации, создать у них впечатление, что Шуша, оказывается, была не азербайджанской, а армянской цитаделью. Пока шушинскую землю топтал грязный армянский сапог, армяне создавали видимость, что правда на их стороне. Однако правда всегда была и остается на нашей стороне. Шуша была основана азербайджанцами, азербайджанцы построили этот город и придали ему особую ауру, особый статус.

Как говорил Президент Азербайджана, мы вернулись и полностью восстановим Шушу, сделаем еще краше, еще сильнее и привлекательнее. Это в наших силах. Азербайджанский народ, в отличие от своих соседей-армян не разрушитель, не варвар, а созидатель. Наши предки сумели в таком неприступном месте создать очаг жизни и превратить его в символ нации. Меняются времена и поколения, но символы остаются неизменными. Они подпитывают новые поколения, придают им силу и энергию, стимулируют на умножение не только материальных, но также духовных и нравственных ценностей. С этой точки зрения Шуша всегда играла для азербайджанского народа особую роль. Здесь всегда была особая атмосфера, и теперь наш народ сделает все, чтобы вернуть городу тот облик, которого он заслуживает.

Сегодня, когда восторжествовала справедливость, когда наши земли освобождены от тридцатилетней оккупации, мы желаем только одного - чтобы в нашем регионе воцарился мир. Люди должны иметь возможность спокойно жить, работать, творить, реализовывать свои замыслы и идеи, давать цивилизации то новое, что вдохновляет, создает хорошие прецеденты. Я более чем убежден, что азербайджанский народ доказал свою приверженность жизнеутверждающим нормам и высоким идеалам. В отличие от армян, последних насельников Кавказа, появившихся здесь лишь после русско-иранской войны 1828 года.

Лейла Таривердиева